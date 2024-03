Padesátka pro Zachu. Kubalík u vysoké výhry, Boston neuspěl v Tampě

Po náročném programu NHL v noci ze středy na čtvrtek lehce zpomalila. To se ovšem netýkalo Bostonu s nejlepším českým hráčem současnosti Davidem Pastrňákem, který šel po necelých 24 hodinách znovu do akce. V zápase s Tampou Bay asistoval jiný krajan - Pavel Zacha, který navázal na své předchozí dvoubodové vystoupení a už má v sezoně 50 zápisů (18+32). Jakub Lauko nehrál, naopak s Ottawou vyrazil do Buffala další Čech Dominik Kubalík. Radoval se z vysoké výhry 6:2, při níž ovšem vyšel naprázdno. V sestavě Sabres scházel zraněný Lukáš Rousek.