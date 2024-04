Šílený start bitvy Rangers s Devils: hromadná bitka, osm hráčů do sprch

Obránce New Jersey Kurtis MacDermid se chystá udeřit Matta Rempeho z New York Rangers • ČTK / AP / Mary Altaffer

Zápas New York Rangers s New Jersey odstartovala hromadná bitka hned po úvodním buly • twitter.com

Zápas mezi New York Rangers a New Jersey připomněl staré časy. Bitvu dvou rivalů odšpuntovala bitka všech hráčů v poli už při úvodním buly • koláž iSport.cz

Velká připomínka starých časů. V současné NHL už se moc nevidí, ani nenosí, aby se hokejisté na ledě do sebe v jednu chvíli všichni pustili. V Madison Square Garden ale podobná podívaná odšpuntovala středeční zápas mezi New York Rangers a New Jersey (4:3). Vyjma brankářů se deset hráčů na hřišti okamžitě po úvodním buly začalo rvát a sudí mohli začít dávat dohromady stoh trestů. Hned osm z bijců šlo předčasně do kabin s trestem do konce utkání. Něco podobného se stalo naposledy před 12 lety, paradoxně také v souboji rivalů o řeku Hudson.