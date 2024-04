Základní část NHL ovládli Rangers! Edmonton přejel San Jose, Boston padl

Hokejisté New York Rangers porazili v pondělním utkání NHL doma Ottawu 4:0 a získali Presidents’ Trophy pro nejlepší tým základní části. Další newyorský celek Islanders zvítězil na ledě New Jersey 4:1 a zajistil si jako sedmý tým z Východní konference postup do play off. Celkově už je jistých patnáct účastníků bojů o Stanleyův pohár, o poslední místo ještě bojují Washington, Detroit, Pittsburgh a Philadelphia. Právě Capitals porazili 2:0 Boston, návštěvu utkání měl při své zahraniční cestě do USA v programu i český premiér Petr Fiala.