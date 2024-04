Boston začal play off jasnou výhrou. Nečas proti Islanders 1+1

Po 1312 utkáních základní části odstartovalo play off NHL! Martin Nečas přispěl v úvodním utkání 1. kola play off NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Caroliny 3:1 nad New Yorkem Islanders. Boston porazil i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka na svém ledě Toronto 5:1. Jediný gól hostů vstřelil David Kämpf.