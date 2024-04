Boston není první, kdo točí gólmany v play off. Vyšlo to ale jen Pittsburghu

Říká se, že pro úspěch v play off potřebujete vynikajícího gólmana a jasnou jedničku. Ve většině případů to bývá pravda. Někdy se ovšem stane, že se vám v klubu sejdou dva špičkoví brankáři. Je pak na trenérech, jestli na jednoho ukážou, nebo je budou točit podle aktuální formy. Které kluby NHL dokázaly dokráčet k úspěchu i se střídáním brankářů?

V play off 2017 si šel Pittsburgh pro druhý Stanley Cup v řadě. V brance se spoléhal jak na dlouholetou oporu Marca-André Fleuryho, tak i na jeho mladšího kolegu Matta Murrayho. Oba brankáři ve vyřazovacích bojích zářili a táhli Penguins opět k vrcholu. Play off začal Fleury a dotáhl tým přes první dvě kola. Ke střídání stráží pak došlo ve čtvrtém utkání konferenčního finále s Ottawou. Od té doby kryl záda spoluhráčům Murray.

Michael Leighton a Brian Boucher s Philadelphií došli do finále

Michael Leighton a Brian Boucher s Philadelphií došli do finále • Foto Profimedia.cz

O senzační tažení Flyers do finále Stanley Cupu se zasloužili dva gólmani. Play off odstartoval jako jednička Brian Boucher, ale ze hry jej bohužel vyřadilo zranění. Parádně ho však dokázal nahradit Michael Leighton, který pro sebe ukořistil finále východní konference a přechytal montrealského Jaroslava Haláka. Dres Philadelphie tehdy oblékal také český obránce Lukáš Krajíček. Pohár však nakonec ve finále ukořistilo Chicago.

Philadelphie Flyers: finalista 1996/97

Ron Hextall

zápasy: 8

úspěšnost: 89,2

Garath Snow

zápasy: 12

úspěšnost: 89,2

Flyers se v sezoně snadno probojovali do play off. Tým byl podporován spolehlivým brankářským duem Ron Hextall, Garth Snow. S nimi v zádech Philadelphie postupně přehrála Pittsburgh, Buffalo i Rangers a stala se šampionem Východní konference. Navíc se poprvé od sezony 1986/87 probojovala až do finále Stanley Cupu. Jejím soupeřem byl tehdy Detroit a Flyers na našlapaného soupeře absolutně nestačili. Red Wings je přejeli 4:0 na zápasy a získali vysněný pohár.