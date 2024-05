SESTŘIH: Hrdina Pastrňák! Vystřelil postup v prodloužení. Varianty pro MS

Dokázal to! David Pastrňák se usmířil s hokejovým božstvem. V prodloužení sedmého zápasu prvního kola play off svým gólem rozsekl sérii proti Torontu. Navzdory veškeré kritice, která se na něj v Bostonu snesla po nevýrazných výkonech. „Musí se zvednout,“ zlobil se po šestém utkání trenér Jim Montgomery. Rodák z Havířova sebral hozenou rukavici, Maple Leafs v průběhu finálního dramatu neustále škádlil. Vrata pak rozrazil v nejkritičtější chvíli. Naděje na účast nejlepšího českého hokejisty na mistrovství světa v Praze a Ostravě tím poklesla.

„Měl naprostou pravdu,“ nezdráhal se Pastrňák přiznat, že ho kouč právem pokáral. „Nebral jsem to jako problém, potřebuji být lepší. Nekoukám se příliš daleko, musíme zůstat soustředění na detaily,“ burcoval spoluhráče ještě před rozhodující bitvou.

V ní prokázal, že je nejen mistr slova, ale také skutku. Za stavu 1:1 dobře odhadl odraz po nahození obránce Bruins Hampuse Lindholma. Dojel volný kotouč, stáhl ho na bekhend… Pasta la vista, baby! Konec prodloužení, můžete se jít radovat.

„David odehrál boží zápas,“ chválil jen chvíli po závěrečné akci z 62. minuty kapitán Brad Marchand. „Byl v něm naplno zapojený, věděl, že potřebuje ukázat velký výkon. A to se mu povedlo.“

„Trenér řekl, co řekl. Kdybych byl kouč já, povím vám totéž. Snaží se z každého hráče vytáhnout to nejlepší, očekával ode mě víc. Na tom už nesejde. Ale pořád se můžu zlepšovat,“ varoval Pastrňák ve vítězné euforii.

Jak Pasta rozjel euforii v TD Garden. Podívejte se na jeho vítězný gól v prodloužení Video se připravuje ...

Český útočník se snažil zvrátit nepřízeň osudu od úvodních minut, už v první třetině u mantinelu ostře dohrál Williama Nylandera. Jenže střely bostonského muže s číslem 88 opět nepřicházely. První vyslal až v polovině utkání, navíc našel jen střed branky, kde stál připravený Ilja Samsonov.

Ruský brankář nahradil hrdinu Maple Leafs Josepha Wolla, který Boston sice dvakrát vychytal, ale při posledním momentu předchozího klání se zranil. Jeho snaha už nic neřešila, Toronto by stejně vyhrálo. Jenže mladík nechtěl přijít o čisté konto, a tak se vrhl po kotouči. A bylo zle.

Samsonov ustál tíhu okamžiku, chytal skvěle. Jenže na Pastrňákovu partu nakonec přece jen nestačil. Přestože zastavil výjezd sedmadvacetiletého útočníka na konci druhé části, nebo jeho individuální průnik ze 47. minuty, kdy Čech zkoušel cpát kotouč mezi betony.

Zápas mohl rozhodnout už hostující William Nylander. Bezgólový stav rozčísl v čase 49:01, Bruins se po roce opět ocitli v blízkosti nečekaného vyřazení. I proti Floridě vloni ztratili náskok 3:1 na zápasy, teď mohl stejný scénář nastat znovu. Jenže Hampus Lindholm vytěžil drtivý nápor gólovou střelou a v 51. minutě předurčil prodloužení.

V něm už úřadoval Pastrňák. „Hodně se mluvilo o loňském vypadnutí, ale my jsme se snažili zůstat v přítomném okamžiku. Máme tu neuvěřitelný tým,“ pokračoval ve své chvále Marchand.

Pomohli i hluční fanoušci v čele s bývalým kapitánem Patricem Bergeronem, který přímo v hledišti mával vlajkou s logem Bruins. „On i Zdeno Chára v takových chvílích vždycky zůstávali klidní. Je třeba to brát jako běžný zápas, proces, kdy jdete střídání od střídání,“ popisoval Pastrňák nastavení k sedmé bitvě.

Díky něj ji Bruins zvládli. Od roku 2013 vyřadili Toronto v utkání kdo s koho počtvrté, což v NHL nemá obdoby. Maple Leafs ztratili už šestý zápas číslo sedm v řadě. V klíčových momentech selhávají. Rekordní čekání na Stanley Cup se jim dál prodlužuje, trvá už stěží uvěřitelných 57 let.

„Neskutečný souboj a skvělý zápas, který si užíváte, ale zároveň ho chcete vyhrát,“ pravil kapitán poražené strany John Tavares. Slavit však mohl jen jeden tým.

Byl jím Boston, což představuje komplikaci pro národní tým. Účast Davida Pastrňáka na mistrovství světa v Praze a Ostravě už je pouze v úrovni teorie. Bruins čeká v dalším kole odveta s Floridou, do níž nastoupí po kratičké přestávce. Program v zámoří je v tomto směru neúprosný.

Reprezentační štáb v čele s hlavím koučem Radimem Rulíkem zřejmě aktuálně nejlepšímu hokejistovi z Česka podrží v sestavě jedno volné místo. Kdyby náhodou… Vše ostatní je v rukou Panthers.

Také se nabízí případná otázka co s Pavlem Zachou. S Pastrňákem u Bruins tvoří nerozlučné duo, pakliže by jejich postup přes Toronto neklapl, byl národní tým připravený oslovit oba hrající krajany. Trenéři uvažovali dokonce i nad Jakubem Laukem, rychlíkem do čtvrté formace, který do série dvakrát zasáhl.

Toronto může Česku poskytnout středního útočníka Davida Kämpfa. Třebaže je mezi reprezentačními centry přetlak, devětadvacetiletý pracant by měl mužstvo pro Prahu skvěle doplnit. Odvádí velmi cennou práci, v oslabení brání pravidelně největší hvězdy soupeře. Při nejlepší Pastrňákově akci před gólovou tečkou Kämpf znemožnil nebezpečnou dorážku, gólmana Jeremyho Swaymana poškádlil střelou z dálky.

Bruins ovšem chtěli víc. „Nahazovali jsme puky, napadali jsme, snažili se rozbít jejich systém. Chtěli jsme pálit víc na branku, prostě jednoduché věci,“ popsal úspěšný recept Charlie Coyle.