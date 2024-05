Dříč Faksa hrdinou. Trpěl v hledišti, teď trefil postup: Gól jsem slíbil synovi

Čekali byste, že bitvu sedmého zápasu mezi Dallasem a Vegas rozhodne Eichel, Robertson nebo třeba Stone. Nakonec bylo všechno jinak. Vítěznou trefu si totiž připsal dříč ze čtvrté lajny. Radek Faksa svým přesným zásahem rozhodl o výhře 2:1 a postupu Stars do druhého kola . „Tohle je největší gól mojí kariéry. Byla to ohromně těžká série, jsme nadšení, že je to za námi. Teď se můžeme soustředit na další,“ radoval se hrdina.

Pro českého pracanta to byl nezapomenutelný moment, který se poštěstí možná jednou za život. Radost z postupové branky byla o to sladší, že před klíčovým utkáním si hrál se synem, kterému řekl jednu podstatnou věc. „Slíbil jsem mu, že dám gól,“ usmál se Faksa v rozhovoru pro TNT. „Jsem šťastný, že se mi to povedlo a že se na to spolu ráno podíváme na videu,“ vyprávěl spokojený střelec.

Dallasu přitom chyběl poslední čtyři duely kvůli nespecifikovanému zranění. Vrátil se ale v pravou chvíli zpět do čtvrté formace na levé křídlo místo Ty Dellandrea. „Trenéři mi po šestém zápase řekli, že příště půjdu do hry. Byl jsem připravený. Znamená pro mě hodně, že jsem se mohl vrátit a pomoct týmu,“ popsal bojovník z Texasu.

Tento tah se nakonec ukázal jako nejzásadnější v celé sérii. „To je v play off velká věc,“ přikývl Čech. „Trenéři nám zdůrazňovali, že naše čtvrtá lajna musí být lepší než ta jejich. Proto nás loni (ve finále Západní konference) porazili, teď se to otočilo. Kouč měl pravdu, dali jsme důležitý gól. Nakonec rozhodují detaily.“

Rozdílovou trefu si schoval na začátek třetí třetiny. V rohu útočného pásma přenechal kotouč Craigu Smithovi, najel si na pravý kruh, dostal ho zpátky a bekhendovou střelou překonal Adina Hilla.

Podívejte se jak Faksa rozhodl o postupu Dallasu Video se připravuje ...

„Je těžké sledovat zápasy v hledišti,“ popisoval po utkání. „Abych byl upřímný, jste nervóznější, když se díváte ze sedadel, než když hrajete. Byla to pro nás velká úleva, víte, velký gól,“ vyprávěl.

Rozhodující řež dopřála zaplěnému American Airlines Center pořádné drama. Ostatně tak tomu bylo v celé vyrovnané sérii. Dallas hned od úvodu pořádně přitvrdil a fyzickou dominanci kontroloval po zbytek utkání. Na hity nakonec soupeře rozdrtil 49:37. Zároveň se však dokázal vyvarovat faulům, a tak jediným vyloučeným z domácího týmu byl za podražení brankář Jake Oettinger. Mrzet ho to ale nemuselo. Hosté příležitostí vyrovnat pohrdli.

Gólman Stars byl po celou sérii nepostradatelným mužem týmu. Poté, co v prvním utkání inkasoval čtyřikrát, branku zavřel. Dalších šest totiž odchytal s průměrem 1,61 gólu na zápas a s úspěšností zákroků 94,2 procent. Skvělým výkonem mu pomohla i obrana, která Vegas do nebezpečných prostorů téměř nepouštěla.

„Na naši obranu jsme hodně hrdí,“ řekl Jamie Benn. „Víme, že umíme dávat góly, ale nejdříve je potřeba se postarat o vlastní branku. Myslím, že gólman byl naším nejlepším hráčem,“ pochválil Oettingera kapitán.

Dallasu se navíc poprvé v historii povedlo vyhrát sérii v play off poté, co nezvládl první dvě utkání. Od roku 2019 rozhodl každý z posledních pěti klubových sedmých zápasů jeden gól, přičemž Stars mají z tohoto období kladnou bilanci 3:2.

Speciální moment to byl i pro trenéra Petera DeBoera, který si připsal osmé vítězství v sedmém utkání v kariéře v roli hlavního kouče, čímž vyrovnal rekord Darryla Suttera (8-3) v počtu výher v sedmém utkání NHL.

„Kluci to hodlali urvat za každou cenu,“ vyzdvihl své svěřence. „Cítili jsme, že jakožto první (tým konference) jsme celý rok dělali správné věci, jenže pak dostanete na úvod jako soupeře Vegas... Upřímně - za mě mají ještě nabitější kádr než před rokem. Otočit to proti nim ze stavu 0:2, to je něco,“ dodal DeBoer.

Teď už ovšem musí celý Dallas hodit postup za hlavu a začít se připravovat na další sérii, kde ho čeká Colorado.