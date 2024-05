Stopka na půl roku! Colorado je bez TOP střelce play off, porušil pravidla

Colorado uprostřed série play off s Dallasem přichází o nejlepšího střelce. Valerij Ničuškin míří do asistenčního programu • ČTK / AP / Tony Gutierrez

Colorado Avalanche se v play off musejí obejít bez nejlepšího střelce Valerije Ničuškina • ČTK / AP / Tony Gutierrez

Ruský útočník Valerij Ničuškin míří zpět do asistenčního programu NHL, porušil pravidla • ČTK / AP / LM Otero

Nejlepší střelec hokejistů Colorada v play off NHL Valerij Ničuškin dostal za porušení pravidel asistenčního programu ligy a hráčské asociace NHLPA zákaz činnosti nejméně na půl roku. Devětadvacetiletý ruský útočník se o trestu dozvěděl hodinu před čtvrtým utkáním čtvrtfinálové série proti Dallasu, který Avalanche naposledy rozstřílel 5:1.

Valerij Ničuškin už byl v asistenčním programu, který pomáhá hráčům a jejich rodinám v případě psychických problémů či závislostí, v této sezoně od poloviny ledna do března. Vedení soutěže nyní zveřejnilo pouze to, že byl zařazen do třetí fáze, což znamená, že porušil jeho pravidla. Skončila tak pro něj sezona a přijde také o začátek té příští.

O vedení v tabulce střelců vyřazovací části se Ničuškin dělí s devíti góly. Během suspendace nebude vítěz Stanley Cupu z předloňského roku dostávat plat. Colorado v pondělí podlehlo doma Dallasu 1:5 a v sérii prohrává 1:3. Je tak na pokraji vyřazení.

Ničuškin navíc vynechal posledních pět zápasů minulé sezony, klub tehdy uvedl, že má osobní důvody. V tomto ročníku v základní části odehrál 54 zápasů, vstřelil 28 branek a přidal 25 asistencí. V NHL působí rodák z Čeljabinsku od roku 2013, kdy ho draftoval Dallas. S ruskou reprezentací získal bronz na mistrovství světa 2017.

Colorado Avalanche Vše o klubu ZDE