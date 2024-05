NHL ONLINE: Nečas hraje o sedmý zápas. Hronek může blíž k postupu

Útočník Caroliny Martin Nečas (uprostřed) oslavuje důležitý gól v play off • ČTK / AP / Adam Hunger

Český bek Filip Hronek v dresu Vancouveru během souboje s Nashvillem v play off NHL • ČTK / AP / DARRYL DYCK

Druhé kolo play off NHL pokračuje dvěma zápasy. Extrémně důležitý zápas hraje Carolina s Martinem Nečasem v sestavě. Hurricanes jsou v sérii s New York Rangers pořád na pokraji vyřazení, poslední dva duely ale vyhráli a nyní se doma pokouší o vynucení sedmé rozhodující bitvy. Za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy nastupují do kanadského souboje Vancouver s obráncem Filipem Hronkem a Edmonton. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.