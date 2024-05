Voráčkova zpověď. O trenérech, které nemusel, i proč dával hokeji 80 procent

A my vám právě nyní exkluzivně přinášíme hodinu povídání s Jakubem Voráčkem. V neobvykle otevřeném rozhovoru pro podcast Zimák detailně vysvětluje, proč dával hokeji jen 80 procent a k čemu si nechával zbylých dvacet. A proč by to znovu udělal stejně.

Syrově popisuje zvláštní chování některých koučů, které potkal ve Philadelphii či Columbusu a s nimiž neměl problém vyměnit si osobní postoje. Kdo byl největší jájínek? A kdo mu naopak hodně sedl?

Jakub Voráček se vrací přesně k momentu, který mu před několika lety odstartovaly problémy s hlavou. Ty se postupně prohlubovaly, až musel kvůli přetrvávajícím potížím po úderech do hlavy uzavřít úspěšnou kariéru.

Dává najevo, jak jej štve, že NHL nezakročí a strká hlavu do písku před tragickými konci hráčů po kariéře, kterou jim zdevastovaly opakované otřesy mozku. Probírá téma depresí, úzkosti a nespavosti v NHL.

Vysvětluje, proč dokáže úzce spolupracovat s Jaromírem Jágrem , ačkoli mezi oběma skvělými hráči zeje propast ohledně názorů na svět či politiku.

Vrací se i k situaci, kdy si Kladno v sezoně pořídilo gólmana Júlia Hudáčka s rozporuplnou historií v KHL a on se rozhodl odstoupit z extraligového utkání v Hradci. A co v tom bylo ještě jiného?

V čem všem obdivuje Davida Pastrňáka a proč zrovna k němu má v civilu velice blízko.

S tím souvisí i Voráčkovo postesknutí nad totální absencí selského rozumu mezi českou veřejností.

Témat je samozřejmě ještě mnohem víc…

Kompletní hodinový rozhovor s Jakubem Voráčkem najdete na platformě www.zimakpodcast.cz.