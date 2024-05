NHL ONLINE: Pastrňák a spol. hrají o sedmý zápas, Faksa může postoupit

Noční program play off NHL nabízí ostře sledovaný zápas obzvláště pro české fanoušky. Hokejisté Bostonu s útočníky Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a Jakubem Laukem se v sérii s Floridou pokouší vynutit si sedmý rozhodující duel a udržet se v boji o Stanley Cup. Pokud by uspěli Panthers, čeká se, že minimálně první dva z krajanů nasednou do prvního letadla směr Praha, aby reprezentovali na domácím šampionátu. Radek Faksa může s Dallasem již oslavit postup do třetího kola, Stars ovšem musejí venku porazit Colorado. ONLINE přenosy utkání sledujte na webu iSport.cz