Hronek bodoval. Edmonton si ale kanonádou 5:1 vynutil sedmý zápas

Souboj posledních kanadských týmů v play off NHL bude napínavý až do konce. Hokejisté Edmontonu zvítězili v šestém duelu série s Vancouverem 5:1 a za stavu 3:3 na zápasy si vynutili rozhodující sedmé utkání. Český obránce Filip Hronek si připsal na jediný gól Canucks v utkání. Po vyrovnané první třetině převzali otěže Oilers, kteří i díky třem asistencím hvězdného kapitána Connora McDavida odskočili do čtyřgólového vedení. Klíčová bitva o postup do dalších bojů o Stanley Cup se odehraje v noci z pondělí na úterý.