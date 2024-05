SESTŘIH: Bobrovskij vynuloval střelce Rangers, Chytil schytal ošklivý hit

Hokejisté Floridy vstoupili do finále Východní konference NHL výhrou 3:0 na ledě New York Rangers. Vítěznou branku dal už v první třetině Matthew Tkachuk. Brankář Sergej Bobrovskij kryl všech 23 střel a vychytal první čisté konto v letošním play off. Rangers nepomohl ani návrat Filipa Chytila do sestavy. Český útočník, který o velkou část sezony přišel kvůli zranění a po nedávném comebacku nastoupil ve středu teprve podruhé a po třízápasové pauze, se za zhruba devět minut hry do statistik nezapsal, navíc na samém konci zápasu schytal zbytečný hit.