NHL ONLINE: Florida - NY Rangers. Chytil a spol. se pokouší o obrat v sérii

V zámoří pokračuje další souboj o postup do finále Stanley Cupu. Hokejisté Floridy za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy čelí na domácím hřišti New York Rangers. Tým z Manhattanu, za který nastupuje také český útočník Filip Chytil, se v Sunrise pokouší dostat se do vedení. Na hřišti Panthers ale Newyorčany nečeká jednoduchá práce. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.