NHL ONLINE: NY Rangers - Florida. Přiblíží se Chytil a spol. k finále?

Boje o finále play off NHL se blíží k vyvrcholení. V sérii mezi New York Rangers a Floridou se za stavu 2:2 na zápasy v noci rozhoduje o tom, který z týmů se přiblíží k postupu do bitvy o Stanley Cup. Tým z Manhattanu, za který by mohl nastoupit český útočník Filip Chytil, má v napjatém souboji oproti Panthers výhodu domácího prostředí. Využije ji? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.