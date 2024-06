Finále Stanley Cupu: McZázrak vs. defenzivní mág. Kdo koho předčí?

Kdo má rád hokej, přichází do ráje. Nejlepší hráč světa je ve finále Stanley Cupu, Connor McDavid je konečně blízko trofeji, na kterou se díval většinu kariéry z velké dálky. Jenže proti brutální ofenzivní síle jeho Edmontonu stojí Florida, která jde do série o pohár podruhé za sebou. Mohla by mít schopnosti bombarďáka Oilers zastavit, třeba i díky Aleksanderu Barkovovi. Lídr Panthers je nejlepším defenzivním centrem současností. V neděli ve 2:00 začínáme!

Kanadský klub nezískal Stanley Cup od roku 1993, kdy si pro něj došel Montreal. Edmonton ho vybojoval v roce 1990, tehdy doznívala nejslavnější éra v dějinách klubu. Za Oilers už nehrál Wayne Gretzky, ale šéfoval jim Mark Messier, pořád válel Jari Kurri a góly střílel i Petr Klíma.

Teď má tým s úžasným ofenzivním talentem šanci přidat do sbírky šestý pohár. Proč by měl? Protože Connor McDavid a Leon Draisaitl. Lepší ofenzivní duo v lize nenajdete. „Na tohle jsme dlouho čekali,“ potichu brouknul do mikrofonu McDavid. Devět let dělá nejlepší věci, které umí. Poprvé je s Oilers ve finále.

Edmonton je paf, jak jinak. Fanynku, která vystrčila zpod dresu na zápase poprsí, jste na sociálních sítích viděli asi všichni. Někdo víckrát. Když McDavid šel nakupovat, málem ho lidi ani nenechali strčit věci do auta. A když klub spustil prodej lístků na třetí zápas, všechny za pár minut zmizely. Zbývají jen u externích prodejců, nejlevnější místa pořídíte za 27 tisíc korun.