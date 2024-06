Virtuóz Barkov se vrátil a rozhodl. Je všude, chválí ho spoluhráči

Znovu se o něj mohli opřít. Nad startem Aleksandera Barkova se po nedohraném druhém zápase série třepetal otazník, ale stihl se dát dohromady. A opět dominoval, jako v průběhu celého play off. „Hrál vynikající zápas. Je to ten typ, který svým výkonem dokáže strhnout všechny ostatní,“ chválil trenér Panthers Paul Maurice. „Lídr, který jde v každé situaci příkladem.“

Opět výborně bránil, soupeře nenechal vydechnout. Na konci první třetiny vypíchl kotouč Evanu Bouchardovi a rozjel akci vedoucí k prvnímu gólu Sama Reinharta. V čase 35:31 po spolupráci s Rodriguesem vstřelil Barkov gól na 4:1, který byl nakonec vítězný.

Superlativy někdy neodpovídají realitě. Bývají přehnané, podbízivé a přesládlé. Ale v tomhle případě sedí. Barkov je schopen vás porazit šikovností, silou i myšlením. „Zacpi si uši,“ vyzval ho Sam Bennett na pódiu při tiskovce, než spustil: „Je to náš lídr a kapitán. Na ledě vždy volí správná rozhodnutí. Výborně pracuje do defenzivy, blokuje střely, zároveň dokáže sbírat spoustu bodů. Hraje teď na světové úrovni a každého v kabině dokáže strhnout. Pro tým strašně moc znamená.“

Barkov si ve 20 startech v play off připsal 21 bodů (7+14) a v týmovém žebříčku se posunul do čela před Keitha Tkachuka. Hraje zodpovědně, s jistotou, je dynamický. Útočí i brání. Je vlastně všude. „To však dělá v podstatě každý v našem týmu: Když musíte bránit, začnete bránit. Jakmile můžete vyrazit do útoku, zaútočíte. Dělám jen to, co je v danou chvíli potřeba a jak nejlíp to umím,“ líčil Barkov.

„Je dominantní na obou koncích hřiště. Barky je pro nás naprosto klíčovým hráčem. Jsem moc rád, že to celý svět může vidět. Jsem šťastný, že je fit a mohl nastoupit,“ připomněl obránce Brandon Montour. „Je to lídr na ledě i mimo něj, extrémně chytrý hokejista,“ přidal se brankář Sergej Bobrovskij.

Centr Floridy patří spolu s ním k největším favoritům na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Finský virtuóz posunul tým na jedno vítězství od Stanley Cupu. V noci na pátek musel prokázat i notnou dávku odolnosti. Oilers se vrhli do útoku, Connor McDavid dvěma nahrávkami přispěl k tomu, že se dotáhli na rozdíl jediné branky.

Posledních pět minut bylo hodně hektických. Panthers bránili nejtěsnější vedení a věděli, že si nemohou dovolit sebemenší chybu. Vyrovnání by překlopilo psychickou výhodu na domácí stranu. Při hře Edmontonu bez gólmana dvakrát minuli opuštěnou branku.

O Poháru však po třetím vítězství hráči Floridy nechtěli mluvit. „Samozřejmě, někde to tam máte, ale nemůžete myslet moc dopředu. Víme, že jsme opravdu tvrdě makali a dosáhli dobrého vítězství. Užijeme si ho, ale musíme se nachystat na další utkání,“ uvedl Barkov.