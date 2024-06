SESTŘIH: Trhák Floridy. Ke Stanley Cupu schází už jen poslední krok

Od roku 1998 se nestalo, aby ve finále Stanley Cupu vítězný tým smetl soupeře ve čtyřech utkáních. Panthers jsou na nejlepší cestě to dokázat. A pokud ne, mají pořád tři mečboly. Naopak Oilers jsou navzdory vzepjetí ve třetí části v křeči.

Connor McDavid si připsal dvě asistence, ale opět nedal gól a po neproměněné šanci a následné neúspěšné dorážce Zacka Hymana v polovině zápasu zahřmělo na opačné straně. Domácí byli v tlaku a dostali těžkou ránu. Panthers potrestali chyby obránců a šli do trháku.

Edmonton nevyužil tři přesilovky, v celé sérii z deseti ani jednu. Potřetí za sebou se v koncovce neprosadil Leon Draisaitl. Za Oilers skórovali hráči druhého sledu, kteří se tolik neprosazují. Warren Foegele, Philip Broberg a Ryan McLeod, jenž měl v závěru ještě velkou příležitost na vyrovnání. Jenže skvělý Bobrovskij ho vychytal.

Středeční odlet Panthers do Edmontonu se kvůli silnému dešti na jižní Floridě opozdil skoro o tři a půl hodiny. Na místo dorazil tým po dalších téměř šesti hodinách. Zhruba 22 hodin před začátkem třetího duelu.

„Náš kuchař je neuvěřitelný. Trenéři přibrali sedm liber (asi tři kilogramy). To je jediný důsledek. Měli jsme dvanáct chodů. Nastoupili jsme do letadla, strávili hodinu a půl na letištní ploše. Hráči mastili karty, zasmáli se. Pokaždé, když vešel jeden z masérů a byl promočený od hlavy až k patě, sklidil ovace vestoje,“ líčil kouč Paul Maurice.

Trenér Floridy taky řekl, že rozhodnutí o cestování nechává na odbornících, stejně jako na nich nechává rozhodnutí o zdravotním stavu hráčů. Kapitán Aleksander Barkov nedohrál druhý zápas po zákroku Leona Draisaitla a jeho start ve třetím duelu byl nejistý. Nastoupil a ve druhé třetině zakončil přečíslení dva na jednoho zásahem na 1:4. Ten byl nakonec rozdílový. K němu přidal Barkov ještě asistenci, dvěma body za gól a nahrávku přispěl rovněž Sam Reinhart.

To nejpodstatnější odstartovalo v polovině utkání poté, co gólmanu Skinnerovi odskočil kotouč za brankou a Cody Ceci nezabránil Luostarinovi rozehrát před branku. Vladimir Tarasenko pálil bez přípravy do odkryté brány a poslal hosty podruhé do vedení. Ve 34. minutě skóroval Sam Bennett po dalším ze zaváhání Darnella Nurse. Bodoval v šestém zápase po sobě. Barkov poslal hosty do vedení 4:1 ve 46. minutě po výpadu s Rodriguesem.

Zase beznaděj, stejné trápení. Oilers nevypadali, že by se mohli vzchopit. Oživení přineslo až přeskupení útoků. Do sestavy se vrátil veterán Corey Perry, který druhý zápas strávil na tribuně. Na konci druhé třetiny si nejprve ve skrumáži osedlal Bobrovského a ve 46. minutě rozjel akci, která vdechla Edmontonu novou naději. Při střele Broberga zaklínil u tyče floridského Mikkolu, od jehož lokte se puk odrazil do sítě. McLeod pak těčí Kulakovy střely stáhl na nejtěsnější rozdíl. Další velkou šanci už nevyužil.

Jen čtyři týmy dokázaly otočit sérii play off ze stavu 0:3 na zápasy. Naposledy se to povedlo v sezoně 2013/14 Los Angeles Kings. Ve finále se to povedlo jen jednou. V roce 1942 Toronto Maple Leafs porazili Detroit.