Hronek popsal jednání o životní smlouvě: Nesmí vás to dostat do stresu

Podškrábnout se, zapálit doutník a dát si nohy nahoru? Kontrakt na 1,33 miliardy korun by k tomu celkem vybízel. Ale nepřekvapí vás, když se s jeho čerstvým vlastníkem Filipem Hronkem potkáte v posilovně. Ráno po osmé hodině. „Začínat pak od nuly je nejhorší, nemám to rád,“ vysvětlí vám v rozhovoru pro iSport Premium 26letý obránce, proč nedokáže zahálet.

Tento týden se udál historický moment. Vznikl nejtučnější kontrakt pro českého zadáka v hokejové historii: osmiletá úmluva na 58 milionu dolarů. Filip Hronek si ji zajistil danou reputací a klíčovým razítkem v poslední sezoně, v níž s parťákem Quinnem Hughesem vytvořil jeden z nejlepších defenzivních tandemů světové ligy. Americkou hvězdu vytáhl k 92 bodům, sám jich jako dispečer tandemu pobral výborných 48 (5+43). „Hokej vedle něj jsem si hrozně užíval. Když se uvolníte, víte, že vám nahraje. Byla to zkrátka zábava,“ popisuje Hronek.

Filipe, vypadá to, že oslavujete prací, nebo se pletu?

(usmívá se) „Musím se hýbat. Nejhorší by bylo nic nedělat, protože pak se do toho strašně těžko dostáváte. Jakmile si dáte delší pauzu a pak se teprve vrhnete do tréninku, celé tělo bolí, nechce se mu. Mám ověřené, že je lepší dělat možná trochu míň nebo pomalu, zato se pořád udržovat v pohybu. Začínat pak od nuly je nejhorší, nemám to rád.“

Smlouva snů je na světě, jak jste prožíval její tvoření? Byl jste lehce nervózní, anebo zcela bez nervů?

„Nechával jsem to hlavně na agentovi Allanu Walshovi. Jasně, že jsem to docela prožíval, zároveň jsem doufal, že se dohodneme před draftem, který je příští týden. Kdyby to nevyšlo, mohlo se klidně stát