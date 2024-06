Miliony za Stanley Cup. Jak si týmy NHL rozdělují peníze za play off?

V přepočtu asi 64 milionů korun činí rozdíl mezi částkou, kterou obdrží vítězný celek a poražení finalisté z ligového fondu pro play off. „Jak přesně se tyto peníze rozdělí, záleží pouze na vedení jednotlivých týmů. A není to téma, o němž by se dalo otevřeně diskutovat,“ napsal nedávno Chris Johnston na serveru The Athletic.

Vladimir Tarasenko, vítěz Stanley Cup se St. Louis z roku 2019 byl v letošním finále vedle floridského spoluhráče Cartera Verhaegheho a veterána Coreyho Perryho z Edmontonu jedním z trojice hráčů, kteří slavnou trofej v minulosti už získali. Insiderovi The Athletic sdělil, že netuší, jak se peníze porcují.

Dokonce ani Sam Reinhart, zástupce hokejistů Panthers ve výkonném výboru NHLPA nebyl o tomto procesu příliš sdílný. „Nemyslím si, že je to nějak relevantní. V sázce je přece mnohem víc než pár dolarů sem nebo tam,“ pravil.

Odměny za play off jsou tak trochu tabu. Dlouho se tradovalo, že oficiálně zvláštní prémie nedostávali. Pobírali smluvní plat, případně výkonnostní bonusy, pokud je měli v kontraktu. Když v roce 2020 podepsala hráčská asociace s vedením ligy memorandum o porozumění, prosadila zvýšení částky do fondu pro play off. V současné době činí její celková výše 22 milionů dolarů (asi 513 milionů korun).

Vítězům Stanley Cupu z toho má náležet 6 539 375 dolarů (152 milionů korun), při 27 hráčích na tým tak vychází 242 000 USD na jednoho. Proč zrovna tolik? Právě takové číslo uvedl trenér Paul Maurice, když promlouval ke svému mužstvu v kabině poté, co Panthers ve finále Východní konference vyřadili držitele President Trophy za vítězství v základní části New York Rangers. „Je vás sedmadvacet. Každý z vás je důležitý. Každého z vás mám rád,“ prohlásil tehdy kouč.

Při rozhovorech s několika bývalými hráči o penězích za play off vyšlo najevo, že pro rozdělování peněz neexistuje jednotný vzorec. Některé týmy například v minulosti přiznávaly částečné podíly i záložním hráčům, kteří nenastoupili k žádnému zápasu, nebo nováčkům, jež s týmem nestrávili celou sezonu. Jeden z bývalých hokejistů NHL naopak Johnstonovi z The Athletic prozradil, že byl z fondu vyškrtnut a neobdržel žádné peníze, přestože jako nováček nastoupil v několika zápasech play off. NHLPA prý nechává na vedení klubu, jak uzná za vhodné.

V jiných severoamerických profesionálních soutěžích se hraje o ještě větší prémie. Hráči týmu Kansas City Chiefs obdrželi po únorovém vítězství v Super Bowlu každý 338 000 dolarů (téměř osm milionů korun). Po loňském vítězství týmu baseballistů Texas Rangers ve Světové sérii měl plný podíl po sezoně hodnotu 506 263 dolarů. Členové basketbalového týmu Boston Celtics si po vítězství ve finále NBA nad Dallas Mavericks nárokovali každý něco přes 800 000 dolarů.

Hokejisté jsou klubem placeni za práci do dubna a jakákoli odměna navíc je příjemná a zároveň nezbytná. Už vzhledem k dodatečným výdajům, jež během dlouhých jarních sérií zákonitě vznikají. Například kvůli rodině a přátelům, kteří chtějí být taky u toho.

Jeden z nedávných šampionů Stanley Cupu uvedl, že za triumf v Poháru obdržel 150 000 dolarů. „Když započítám všechny vstupenky a letenky, co jsem musel zaplatit, zůstal jsem ještě pětadvacet tisíc v minusu,“ řekl. Play off NHL je náročné po všech stránkách. Cena za věčnou slávu je taky vysoká.