Nečas je nachystaný i na trejd. A fotbal? Zlato už jako čtvrtfinále…

První David Pastrňák . Druhý Lukáš Dostál. A třetí právě on. Klíčový útočník, který v O2 areně ukázal extratřídu a výrazně se zasloužil o zlato. „Dosty je zaslouženě druhý, Pasta první. Já jsem za třetí místo rád, i když mám cíle vyšší,“ vykládal Martin Nečas po slavnostním večeru, který se konal na Žofíně.

„Je to tady hezké pro všechny, kteří se sem dostanou, že to oslavíme společně. A máme motivaci do příští sezony, aby Pastu někdo pozlobil a jednou ho třeba přeskočil,“ reaguje pětadvacetiletý forvard, jehož práva i dál vlastní Hurricanes.

Už v minulých letech jste říkal, že chcete Pastrňákovi víc šlapat na paty. To se daří, ale pořád něco schází, že?

„Letos se to moc nedařilo, hlavně v NHL. Byl v čele osamocený, bylo jasné, že vyhraje. České fanoušky hodně ovlivňuje mistrovství, ale co se týče sezony, bodů měl suverénně nejvíc a zaslouženě vyhrál.“

Jak jste viděl svoji klubovou sezonu?

„Nahoru dolů. Nejsem s tím spokojený, ani nějak úplně zklamaný. Ale vím, že to může být lepší. A play off? Zklamání z týmového výsledku. Na druhou stranu bez toho by nebylo mistrovství a nemohl bych tady být. Nemohl bych zažít skvělou atmosféru. Všechno špatný je k něčemu dobrý.“

A jak bylo těžké se smířit s menším vytížením v Carolině?

„Nebylo to ideální. Od toho jsou trenéři, kteří to mají nastavené, já jsem mezi klíčovými hráči nebyl. Do příštích sezon bych to chtěl vylepšit. Jak z mého pohledu, tak celkově. Vím, že v těchto situacích se na ledě cítím nejlíp a chtěl bych v nich hrát. Musím k tomu podávat výkony. Doufám, že se to zlepší.“

Mluví se o výměně. Jak to vnímáte?

„Jsem připravený na všechno. Uvidíme, bude to ještě zajímavý.“

Dal jste Carolině jasně najevo, že bys chtěl jinou pozici?

„S agentem jsme jim řekli naši vizi, co chceme. Uvidíme, jestli se to změní.“

Věříte, že se to vůbec dá změnit? Když trenér Rod Brind'Amour zůstává.

„Já jsem hráč Caroliny, mají na mě práva. Mluvíme o tom každodenně. Doufám, že to dopadne dobře jak pro mě, tak pro klub. Buď budeme spolu pokračovat, nebo budu někde jinde a doufám, že v tom případě se nerozjedeme ve špatným, ale v dobrým.“

Mělo zlato na mistrovství ohlas v klubu? Máte pevnější vyjednávací pozici?

„Asi to registrovali. Říká se, že se to v Americe tolik nesleduje, ale týmy koukají na jednotlivé hráče. Jak říkám – je to na nich, co a jak vymyslí. Myslím si, že tohle pomáhá hlavně hráčům, kteří jsou v Evropě, ale měli by jít do NHL. Když udělají dobrý výkon na MS, smlouvu dostanou. Ale ano, určitě i tenhle výsledek mi pomůže. Sám jsem zvědavý, co se stane. Uvidím.“

Během draftu probíhají horečná vyjednávání v NHL. Nemohlo by se něco udát právě během něj, na konci června?

„Může se to stát tenhle týden, ale nemusí ani pár těch dalších. Já sám popravdě úplně nevím. Trejd jsem nikdy nezažil, je to nové. Ale vím, jak to chodí. Jediné, co teď dělám, trénuju. Zbytek nechávám na agentovi. Já se připravuju, abych byl zase lepší na další sezonu.“

Dává vám hodně informací?

„Jsem rád, když vím všechno. Za prvé jsem v kontaktu s agentem, za druhé je to u nás v Carolině tak, myslím, že tolik týmů v NHL to nemá, že hráči mluvíme přímo s majitelem. Ale samozřejmě smlouvy řeší agent. Já se soustředím na přípravu, snažím se mít hlavu čistou, ale určitě vím, že se něco bude dít během léta. Mám na to nastavenou hlavu.“

Pokud byste se měl řídit tím, co píšou zámořská média, musel byste být na telefonu pořád.

„Jo, to jo. Těch zpráv a spekulací je hodně. Kdyby člověk četl Twitter nebo sledoval zprávy, tak by měl pocit, že jde každý den do dalších patnácti týmů. Takže to není tak objektivní. Držím se toho, o čem se bavíme s agentem.“

Užíváte si relax v Česku?

„Zatím to moc relax nebyl, po mistrovství to bylo šílenství. (smích) Bylo to skvělý. Myslím si, že to může říct každý. Nejenom hráči, ale i fanoušci. Teď už se to trochu zklidňuje.“

Jaké bylo přivítání ve Žďáru nad Sázavou? Před lety jste byl vítat šampiony z roku 2010, teď jste byl hrdinou vy.

„To bylo krásný. Před čtrnácti lety jsem tam byl vítat Vampyho ( Petra Vampolu ), Koukyho (Petra Koukala), Rolase ( Tomáše Rolinka ), to byli kluci, ke kterým jsem vzhlížel. Samozřejmě i Jarda Jágr . Ale hlavně kluci ze Žďáru. Doufám, že po nás budou na pódiu další kluci, kteří budou hokej milovat stejně jako my. A kdo ví, za pět let tam můžeme stát spolu.“

Byl jste se podívat na fotbale, jak jste si to užil?

„Atmosféra byla super. Hra nebyla asi nejlepší, ale dalo se to čekat. První utkání, nervozita, navíc proti Portugalsku. Oni ten tým mají neskutečný. Ale jinak minulý zápas (proti Gruzii) už kluci hráli líp, škoda, že jim nepadly góly. Stejně je to o jednom zápase. Musí vyhrát s Tureckem, potom mohou jít do další fáze, nikdo už se nebude ptát na první dva zápasy.“

Jak vidíte právě klíčový souboj o postup?

„Vyhrajeme 2:1. Potřebujeme výhru, budeme rvát do útoku. Takže 2:1 pro nás. Doufám, že bude Páťa Schick zdravý.“

Prý nebude, tak co kdyby povolali vás? Fotbal máte rád…

„Jo, ťuknul bych si to. Ale nevím, co bych tam dělal. My jenom hrajeme bago v rámci rozcvičky před zápasy. Ale je hezký, jak se prožíval hokej, teď je pozornost směřovaná na fotbal. Kdyby se jim povedlo postoupit a udělat úspěch, bylo by super. Já si myslím, že když se to vezme, tak zlato v hokeji je jako kdyby naši postoupili do čtvrtfinále nebo do semifinále. Musíme vidět, jaké jsou šance. Hlavně vyhrát další zápas.“

Někteří fotbalisti vás brali za inspiraci, chtěli hrát jako hokejisté. Týmově, srdcem. Potěšilo vás to?

„Jo, samozřejmě. Je to hezký. Hokejisti se znají s fotbalisty, vzájemně se podporujeme. Kluky máme šikovný. Ale to srovnání s top týmy jako Portugalsko, Anglie… Je to ještě těžší, než když my hrajeme s Kanadou. Kluci to mají s konkurencí těžký. Ale když budou bojovat a budou hrát pospolu, tak to můžou uhrát. Vždycky je to o jednom utkání.“