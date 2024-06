Florida má první Stanley Cup! McDavid dostal cenu, ale už nepřišel. Nemohl

Radost střelce Warrena Foegela z Edmontonu poté, co dopravil puk do sítě po přihrávce Leona Draisaitla • ČTK

Florida je na vrcholu! Brankář Sergej Bobrovskij skákal zleva doprava: už ne, nepustím nic, zapomeňte. Edmonton s Connorem McDavidem se snažil dotáhnout obrat z 0:3 na zápasy, dostal se do sedmého finále. Ale tam už Panthers dali stopku. Vyhráli 2:1, Stanley Cup patří na Floridu. Ostří vousatí chlapi jako Aaron Ekblad nebo Matthew Tkachuk nevěděli, jestli plakat, nebo se smát.

„Chci pogratulovat oběma týmům za úžasné finále. Florida přišla před třiceti lety do NHL a tahle mise je dnes splněna,“ hlásil do mikrofonu šéf ligy Gary Bettman. Pískalo se na něj, klasika, jak jinak. Tak už to tak nějak po finále NHL být musí. Vedle sebe měl pohár, za pár sekund ho předal do rukou Aleksandera Barkova. Kapitán Panthers popadl trofej, zvedl ji nad hlavu a NHL dostala další velký příběh.

„Jsem tak vděčný celé partě kolem mě. Je to nejlepší sestava, nejlepší kluci,“ sypal ze sebe v prvním rozhovoru přímo na ledě Matthew Tkachuk.

Už navždycky v historii zůstane, že vítězný gól vstřelil Sam Reinhart, rozsekl vyrovnanou bitvu 1:1, rozštípl sedmý zápas. Paul Maurice trénuje už 26 sezon v NHL, kolem něho jsou v žebříčku samé legendy, které zvedaly nad hlavu Stanley Cup skoro rutinně. Kouč Floridy čekal hodně dlouho, potřeboval k tomu 1 849 zápasů základní části. Když dostal pohár do rukou, zavřel oči, pomalinku ho vytáhl nad hlavu, políbil ho. „Já jen střídal lajny, ale všechno dokázala výjimečná skupina našich lídrů,“ odvětil dojatě.

Florida měla skvělé play off, na cestě vyřadila Tampu, Boston, New York Rangers a ve finále porazila soupeře s nejlepším hráčem planety Connorem McDavidem.

Do konce sedmého finále zbývalo něco přes šest minut a televizní přenos skočil do útrob arény. Končila komerční pauza a strážci Stanley Cupu začali vybalovat pohár z bedny. Florida vedla 2:1, přišel čas všechno chystat. Fajn načasování, už nebyla potřeba nic měnit. Nakonec si na něj sáhnul i Janis Balinskis, který v minulé sezoně hrál za Liberec. V play off nenastoupil, ale v základní části odehrál 26 zápasů a hned po konci utkání skočil na led taky.

Do NHL nastoupila Florida v roce 1993, potřetí se nacpala do finále Stanley Cupu a teď to přišlo. Dočkala se. Stříbrný poklad je její, na nejcennější hokejovou trofej se poprvé napíše, že Panthers byli nejlepší. Stali se 22. klubem v dějinách ligy, který vylezl až na vrchol.

Zatímco se Florida radovala, Edmonton kousal v kabině zklamání. Byl blízko, najednou bylo všechno zase daleko. Už je to znovu stejné, musí si projít 82 zápasů základní části a celé play off, už je zase na začátku. V roce 2015 si na Floridě Edmonton pyšně vybral Connora McDavida jako svoji jedničku draftu, jako kluka, který až se stane chlap, přinese do Kanady Stanley Cup.

V roce 2024 se ve stejné hale McDavid na Stanley Cup podíval, málem si na něj sáhl, ale v bitvě číslo sedm jeho tým prohrál. Kapitán Oilers hrál skvěle, v play off posbíral 42 bodů, což je čtvrtý nejlepší výsledek v historii NHL. Ale i tohle bylo málo.

Nakonec dostal trofej pro nejlepšího hráče play off, což je unikátní věc. Prohrajete, ale stejně na vás míří vyznamenání. Jenže tohle byla jen další individuální trofej, kterých má mraky. Ta hlavní se nechystala pro něj. Svůj pohár si nepřišel do bouřící haly převzít, nevrátil se z kabiny zpátky. Nešlo to. Nedivíte se.

Na konci vyrobil obří šanci, ale obětavost Panthers všechno zatrhla. McDavid nabíjel Zachu Hymanovi na 2:2, hlavní střelec Edmontonu měl před sebou prázdnou bránu. Ale Gustav Forsling se proměnil na anděla strážného, Hymanovi zablokoval na chvíli hokejku, pak všichni v červených dresech naskákali k puku a kotouč se ztratil v červené lavině. Normálně jasný gól, ale tentokrát ne.

„Udělali jsme si to hodně obtížné. Ale na naši partu jsem strašně hrdý,“ vydýchával po zápase útočník Floridy Sam Bennett. Jeho tým vedl ve finále 3:0, Edmonton srovnal na 3:3, ale klíčový zápas utrhli Panthers.