TOP volní hráči na trhu NHL: ikona Tampy i čerstvý vítěz. A co Češi?

Těsně po konci draftu se v zámoří rozjíždí další ostře sledovaná událost. Už dnes odpoledne si budou hokejisté v NHL hledat nové angažmá. Týká se to například i Stevena Stamkose, dosavadního kapitána Tampy Bay. Z Čechů například kvalifikační nabídku od San Jose neobdržel Filip Zadina, který se tak stane taktéž nechráněným volným hráčem. V článku se podívejte, jaká nejžhavější jména se objeví na trhu. Web iSport.cz vám přinese online přenos z volného trhu hráčů, který začne v 16 hodin.

Nesmazatelně se zapsal do historie Golden Knights. Byl na ledě u prvního historického zápasu Las Vegas v NHL. Celkem za klub z města hazardu odehrál 464 utkání. Dalších 95 startů přidal v play off. A byl nepostradatelnou postavou pří zisku Stanley Cupu v roce 2023. Ve 22 utkáních nasbíral 25 bodů (13+12) a obdržel Conn Smythe Trophy, která se uděluje nejužitečnějšímu hráči vyřazovacích bojů. Marchessault i Golden Knights se snažili domluvit na prodloužení spolupráce, ale požadavky obou stran byly výrazně odlišné.

Los Angeles chce od nového ročníku dát více prostoru Jordanu Spenceovi i Brandtu Clarkovi. Oba drží hokejku na pravou stranu. K tomu v týmu stále působí Drew Doughty. A to je důvod, proč se Kings rozhodli neprodloužit kontrakt s Matt Royem. Devětadvacetiletý hokejista přitom patří k nejlepším defenzivním obráncům NHL už od roku 2019. Mládí dostalo přednost. Roy ale nemusí litovat. Není pochyb o tom, že zájem o jeho služby na trhu bude obrovský.

Brady Skjei

Hurricanes se s americkým bekem stále snaží dohodnout na nové smlouvě, ale vypadá to, že si spíš vyzkouší trh volných hráčů. Pokud skutečně podepíše jinde, Carolina bude počítat těžké ztráty. Do Tampy Bay už totiž utekl Jake Guentzel, který s Lightning podepsal na sedm let. Po Skjeim zůstane v klubu z Raleigh volná díra ve druhém obranném páru. O třicetiletého zadáka bude na trhu taktéž velký zájem. Poslední roky se vypracoval na spolehlivého všestranného obránce.