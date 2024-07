Dostál draží výstroj a trénuje s Hovim ve Finsku. Chci se ukotvit v NHL, líčí

Po zlatém šampionátu v Praze si Lukáš Dostál přál vydražit svou výstroj a výtěžek věnovat na podporu těm, kteří to potřebují. Spojil svůj záměr s projektem Saves Help, jehož prostřednictvím pomáhají hokejoví a fotbaloví brankáři. „Všechny peníze půjdou dvěma konkrétním lidem,“ připomíná nejlepší gólman mistrovství světa. Výtěžek se využije k pokrytí nákladů na rehabilitaci a nákup přemisťovací plošiny. Akce běží od minulého čtvrtka do 20. července.

Co všechno jste do dražby věnoval?

„Svou výstroj z dvacítek 2020, kdy se hrálo v Ostravě. Betony, lapačku, vyrážečku. A potom ještě podepsanou hokejku z Anaheimu. To je druhá položka. Všechno jde přes kluky ze Saves Help. Byl to můj nápad, oni souhlasili. Našli jsme dva příběhy a rozhodli se takhle pomoct. Všechny peníze půjdou dvěma konkrétním lidem, Pavlínce a Ladislavovi, kteří je potřebují. Začínali jsme na devadesáti tisících za výstroj a na dvaceti za hokejku.“

Kolik potřebujete vybrat?

„Pája potřebuje na celoroční rehabilitaci osmdesát tisíc korun. Za plošinu uhradí pojišťovna půl milionu, zbývá doplatit 123 tisíc. Takže celkem je potřeba doplatek na plošinu nashromáždit asi 200 tisíc. Kdyby se nevybrala celá potřebná částka, doplatí se z fondu Saves Help.“

Už na Zlatou hokejku jste přiletěl speciálně z Finska, kde trénujete. Vyhlášení proběhlo koncem června. Kdy dozněly oslavy titulu?

„Slavil jsem s klukama tak dva, tři dny. V úterý večer po mistrovství jsem jel zpátky do Brna, středu strávil tam. Ve čtvrtek jsme šli za panem prezidentem a tím to tak nějak pro mě skončilo. Samozřejmě probíhalo plno rozhovorů, podcastů. To pro mě bylo něco nového, na takový zájem jsem nebyl vůbec zvyklý. Bral jsem to, že to k tomu patří, ale na druhou stranu se trošičku vytratilo soukromí. Sám jsem si říkal, že bude i lepší, když do Finska odletím o něco dřív, abych měl čistou hlavu, začal trénovat a připravovat se na další sezonu.“

Začal jste tedy hned?