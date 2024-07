Volní Češi v NHL: střelci, „mutant“, Nečas i další šampion. Kdo je k mání?

Video se připravuje ... Martin Nečas je největší hvězdou na seznamu 14 hráčů, jež coby chránění volní hráči směřují k arbitráži. Stejně tak se tyčí vysoko v žebříčku českých hokejistů, kteří jsou v NHL bez smlouvy a po otevření trhu ještě nepodepsali. Ve hře stále zůstalo několik zvučných jmen včetně mistrů světa Nečase a Dominika Kubalíka a dalších střelců Jakuba Vrány a Filipa Zadiny. Do výčtu volných agentů jsme zahrnuli hráče, kteří v minulých sezonách v NHL už působili.

Martin Nečas 25 let

útočník NHL 2023/24:

Carolina - 77 zápasů, 53 bodů (24+29)

Plat: 3 miliony dolarů Kdyby nebyl chráněným volným hráčem, už by měl asi vystaráno. Takhle je závislý na rozhodnutí a libovůli Caroliny. V minulé sezoně nebyl v Hurricanes úplně doceněn. Často se mluvilo o trejdu. Nečas je žádaným zbožím, zároveň ho klub nabízel na výměnu jiným, například do Winnipegu za Nikolaje Ehlerse. Kroužily kolem něj třeba Vancouver, Seattle, Anaheim, Utah, ale po ztrátě Guentzela a Teräväinena se situace mohla změnit. Jeho případ spěje k arbitráži, kam už se přihlásil.

Dominik Kubalík 28 let

útočník NHL 2023/24:

Ottawa - 74 zápasů, 15 bodů (11+4)

Plat: 2,5 milionu dolarů Do Ottawy šel s nadšením. Jenže štace mu nesedla. Místo toho se stal dalším zářezem na pažbě trenérského podivína Jacquese Martina, který ho někdy vyhnal do čtvrté brázdy nebo na tribunu. S 11 zásahy prožil nejslabší z pěti sezon v NHL, což při licitování nepřidá. Ale chce čekat do poslední chvíle, až pak případně zvažovat jiné možnosti. Může kývnout na nižší nabídku, klub nic neriskuje. Je střelec, ale potřebuje důvěru. Mluvilo se o Calgary nebo Tampě. Obojí by byla trefa.

Filip Zadina 24 let

útočník NHL 2023/24:

San Jose - 72 zápasů, 23 bodů (13+10)

Plat: 1,1 milionu dolarů Poté, co se s ním rozešli v San Jose, může podepsat kdekoli. Ani týden po otevření trhu však nebyly patrné známky posunu. Šestý hráč draftu 2018, kdy si ho vybral Detroit, v 72 zápasech za Sharks dal 13 branek, ale se 44 minusovými měl jako druhý nejhorší v lize stejně s Connorem Bedardem a Philippem Kurashevem z podobně slabého Chicaga. Právě to bývá uváděno jako z možností. Novou šanci může dostat v Seattlu nebo Minnesotě. Pokud bude chtít v NHL zůstat a nezvolí třeba jistotu a pohodlí v Pardubicích, musel by se spokojit s minimální smlouvou pod milion dolarů.

Jakub Vrána 28 let

útočník NHL 2023/24:

St. Louis - 21 zápasů, 6 bodů (2+4)

Plat: 5,25 milionů dolarů Velkou část minulé sezony strávil v AHL. Ještě předtím byl taky v asistenčním programu NHL/NHLPA. Možní uchazeči budou opatrní a prověří si ho, než se rozhodnou, zda ho vzít. Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 chce znovu roztáhnout křídla. Jeho ofenzivní schopnosti jsou nepopiratelné. Už dřív předvedl, jak dokáže být produktivní a první kroky v novém prostředí mívá silné. Problesklo cosi o Calgary nebo New York Islanders. Pardubická náruč může počkat.

Jakub Zbořil 27 let

obránce 2023/24:

Providence (AHL) - 31 zápasů, 9 bodů (0+9)

Cleveland (AHL) - 15 zápasů, 4 body (0+4)

Plat: 1,14 milionu dolarů Sedmou sezonu v organizaci Bruins odstartoval na farmě a změnu k lepšímu nepřinesla ani březnová výměna do Columbusu. V NHL sehrál celkem 76 zápasů, v minulém ročníku ani jeden. Jen se v AHL přesunul z Providence do Clevelandu. V Ohiu s brněnským odchovancem asi moc nepočítají. V nejbližších dnech se mělo rozhodnout, kam budou mířit jeho další kroky. Buď ještě dostane účastník MS 2023 v NHL nabídku, jaká mu bude dávat smysl, nebo se vrátí do Evropy.