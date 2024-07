Nečas o podpisu: Férová dohoda. Třeba zůstanu v Carolině celou kariéru

Byl s přítelkyní doma v pražském bytě, dívali se na olympiádu. „Měl jsem hovor a vyřešil to. Podepsal jsem, zavolal rodičům a nejbližším kamarádům,“ líčí Martin Nečas (25) pondělní večer, kdy uzavřel s Carolinou nový pakt. Závod plavkyň v kraulové dvoustovce s Barborou Seemanovou ještě nedospěl do finále a o dvouleté smlouvě za 13 milionů dolarů věděl celý svět.

Dravec ze Žďáru nad Sázavou se stal chráněným volným hráčem. Hurricanes drželi jeho osud ve svých rukou. Chvíli se zdálo, že se jejich cesty rozejdou, Martin Nečas se přihlásil k arbitráži. Nic z toho se nakonec nekonalo. „Dopadlo to férově pro obě strany a já jsem za to rád,“ přiznává český útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Oslavil jste podpis smlouvy, nebo jste si řekl, jak je dobře, že to už máte za sebou?

„Ani jsem nic neslavil. S přítelkyní jsme byli doma a zrovna koukali na olympiádu. Dávali plavání, závodila Bára (Seemanová). Měl jsem hovor a vyřešil to. Podepsal jsem, zavolal rodičům a nejbližším kamarádům. Pak to vyšlo ve všech médiích, takže už všichni věděli. Na finální podobě jsme se dohodli v pondělí, ale už pár dnů jsem tušil, že se blížíme dohodě.“

Jak jste s ní spokojený?

„Myslím, že to vyšlo fajn. Jsem spokojený se smlouvou, dva roky jsou dobré, nemuseli jsme jít k arbitráži. Jsem za to rád a těším se na další sezonu. Doufám, že všechno půjde, budeme hrát dobře a že i já se zlepším. Ať ten podpis stojí za to.“

Smlouva je dvakrát vyšší než předchozí, za dva roky budete volný hráč. Ale neměl jste volné ruce, záleželo hlavně na Carolině, jak se rozhodnou. Dostal jste, co jste si představoval?

„Domluvili jsme se nakonec