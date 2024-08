Přestupový balvan se hnul: Laine v NHL mění dres. Přitíží Jiříčkovi?

Týdny spekulací jsou u konce. Hvězdný útočník Patrik Laine se v pondělí večer dočkal výměny do Montrealu. Svérázný Fin o ni požádal poté, co u kormidla v Columbusu v únoru skončil jeho krajan Jarmo Kekäläinen a dozor převzal Don Waddell. Ten má tak za sebou první významnou práci. „Chceme v týmu hráče, co jsou rádi součástí Blue Jackets. Laine jasně vyjádřil, že pro něj samotného bude nejlepší změna scénáře,“ komentoval generální manažer.

Na druhou stranu míří čtyřiadvacetiletý obránce Jordan Harris. Americký bek zvládl po konci na univerzitě necelé dvě sezony v NHL. Třebaže opět zvýší konkurenci v obranných řadách Columbusu, kde o šanci bojuje David Jiříček nebo Stanislav Svozil, svou typologií a držením hole na levou stranu zkomplikuje výchozí pozici spíše druhému z Čechů.

Blue Jackets kromě blonďatého křídelníka museli posunout dál i volbu druhého kola draftu 2026. Při vědomí, že Laine dodnes zůstává nejvýše draftovaným Finem v NHL, se celý obchod z pohledu mužstva z Ohia nezdá příliš výhodný.

Jenže Montreal kupuje zajíce v pytli, který si za poslední roky pošramotil renomé. V předchozí základní části zvládl šestadvacetiletý útočník jen 18 zápasů, sezonu mu zkrátila zlomenina klíční kosti spolu s pobytem v asistenčním programu pro pomoc hráčům v těžkých životních situacích. Když je Laine v pohodě, dokáže na ledě udělat klíčový rozdíl. Jenže nebyl. Dlouhodobě ho trápí zranění.

Columbus ušetří

„Pro nás je důležité, že si udržíme finanční flexibilitu. Patrikovi samozřejmě přejeme jen to nejlepší, zároveň v Harrisovi získáváme kvalitního mladého hokejistu,“ zhodnotil po přestupu Waddell.

Z klubového účetnictví odčerpal 7,3 milionu dolarů, což je částka, která se Blue Jackets v depresi náramně hodí. Mohou úspěšnou sestavu začít stavět na nových lídrech. Měl jím být právě Laine, ale Kekäläinenův pokus nevyšel. Do USA jeho krajan přecházel na podzim 2020 z Winnipegu, kde se cítil nespokojený. Nyní s podobnými pocity míří zpět do Kanady.

„Je to největší hokejový trh, který mi chyběl. Lidé se zajímají o svůj tým, své hráče. Nemuseli mě ani moc přesvědčovat. Chtěl jsem do Montrealu, znám město, fanoušci jsou vášniví. Na někoho to dolehne, ale já jsem chtěl být vždycky v záři reflektorů a výzvu přijímám,“ vyjádřil se otevřeně Laine.

Canadiens sází na to, že střelecká muška se nevytrácí. Laine nasázel v úvodních třech sezonách v zámoří vždy aspoň 30 branek, pak se ovšem jeho gólostroj zasekl. Montreal cítí, jak mu dozrává nová vlna schopných plejerů typu Slafkovský, Caufield nebo Suzuki, takže pokud se vedení trefí, může tým posílený schopným zakončovatelem poskočit do play off.

„U nás to zase řeší další potenciální problémy,“ přiblížil Waddell odchod Laineho pro The Athletic. „Jeho spoluhráči samozřejmě věděli, že chce pryč. Vůbec netuším, jaký by to mělo vývoj, kdyby zůstal. Dospěli jsme k férové dohodě a začneme s čistým štítem.“

Jiříčkova pozice

Klubový boss má aktuálně k dispozici 18,2 milionu dolarů, tedy třetí největší prostor pod platovým stropem po Calgary (19,2) a Anaheimu (21,7). Startuje krutý boj o místa na soupisce. Columbus si v případě potíží může dovolit honosné nákupy.

„Bude tu konkurence. Mladí hráči musí ukázat svůj hlad. Nejde jen o to, že už jste NHL hráli. Je třeba ukázat, jakým způsobem nám pomůžete vítězit,“ předeslal Waddell.

To se dotýká i talentovaného obránce Jiříčka, který o své pozici v létě jednal jak s novým šéfem, tak rovněž později jmenovaným koučem Deanem Evasonem. „David každým dnem dokazuje, že je špičkovým hráčem, takže věříme, že celou příští sezonu stráví v hlavním týmu. Jestli to bude v Columbusu? Věříme, že ano. Má tam smlouvu, i když se samozřejmě může stát cokoliv. V kontaktu s klubem jsme,“ komentoval pro iSport.cz agent Michal Sivek na začátku července.

