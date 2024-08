Edmonton chce podepsat Draisaitla, proto odmítl dorovnat St. Louis

Generální manažer Stan Bowman vysvětlil, že nové kontrakty nechráněných volných hráčů Philipa Broberga a Dylana Hollowaye nezapadaly do rozpočtové skládačky klubu. Blues předložili 13. srpna tzv. offer sheet za oba hráče. Oilers se mezitím uvolnilo místo pod platovým limitem. Výměnou Coby Ceciho do San Jose se zbavili zátěže 3,25 milionu dolarů a získali Tye Embersona, jenž nebere ani třetinu. Nabídku St. Louis však nedorovnali a místo dvou nadějných členů týmu si vybrali náhradu v podobě voleb ve druhém a třetím kole draftu.

Kompenzace se liší podle výše příští smlouvy. Třiadvacetiletý Broberg byl v roce 2019 osmičkou draftu. V základní části minulé sezony naskočil jen do 13 zápasů (0+2), během tažení do finále Stanley Cupu sehrál 10 utkání (2+1). Už v zimě žádal o výměnu. V St. Louis podepsal na dva roky za celkem 9,16 milionu dolarů. O rok mladší Holloway zasáhl do 38 duelů dlouhodobé soutěže a do všech 25 střetnutí play off (5+2). Edmonton ho draftoval v prvním kole před čtyřmi lety. Dvouletý kontrakt s Blues má hodnotu 4,58 milionů dolarů.

Edmontonský boss Bowman uvedl, že má dobrý pocit, jak se podařilo vyřešit složitou situaci. Zároveň připustil, že Oilers budou dál sledovat možnosti na trhu. Brobergovi nabídl jen 1,1 milionu dolarů ročně. Kdyby chtěl dorovnat navrženou částku, vydělal by si Švéd o 700 tisíc dolarů víc, než nejlepší obránce mužstva Evan Bouchard, což by byl docela bizár. Hollowayovi navrhl Edmonton tříletou smlouvu za rovný milion ročně. Bowman zdůraznil, že tady nešlo o hráče, ale o čistě obchodní rozhodnutí.

Prioritou je udržení tří hvězd

Generální manažer musí ušetřit dost peněz, aby mohl prodloužit s Leonem Draisaitlem, jemuž po sezoně končí kontrakt. Hodnota toho příštího by měla podle odhadů začínat na 13 milionech dolarů ročně. Na řadě bude i Bouchard, za další rok vyprší smlouva megastar Connoru McDavidovi.

„Dali jsme si opravdu čas na rozbor a vyhodnocení různých možností. Měl jsem řadu telefonátů s většinou týmů v lize a snažil se zjistit, co chtějí udělat s kádrem, zda se snaží přesunout nějaké hráče jinam, nebo nějaké vzít. Vyčerpali jsme všechny možnosti a nepřistoupili na žádnou z nabídek a nic nedorovnávali. Dávalo nám to smysl vzhledem k situaci, v níž se nacházíme. Šlo o naši krátkodobou a dlouhodobou životaschopnost s ohledem na platový strop,“ vysvětloval Bowman.

GM St. Louis využil příležitosti

Posledním týmem, kam přestoupil hráč poté, co jeho stávající klub nedorovnal navrženou částku, byli před třemi lety Carolina Hurricanes. Z Montrealu přivedli Jesperi Kotkaniemiho. Generální manažer Blues Doug Armstrong nepředložil Edmontonu jednu nabídku, nýbrž rovnou dvě. Jakmile v úterý skončila čekací lhůta a Oilers návrh odmítli, získal, co chtěl. Dal najevo, že při obchodování není nikdo v bezpečí. Včetně vlastní rodiny.

„Psalo se, že Kenu Hollandovi bych to neudělal,“ vzpomněl si Armstrong na dlouholetého přítele a bývalého GM Edmontonu a Detroitu, jenž po finále Stanley Cupu v Oilers skončil a místo něj nastoupil Stan Bowman. „Nic není tak vzdálené od pravdy. Upřímně řečeno, provedl bych to vlastní matce, kdyby řídila Oilers. Mým úkolem je starat se o fanoušky a organizaci St. Louis Blues. Viděli jsme příležitost, jak tým posílit a omladit. Tak jsme jí využili,“ pravil.

Jakkoli se jeho postup může jevit jako drzý, až bezohledný, postupoval podle pravidel. A protože věděl, že Oilers potřebují v příštích letech znovu podepsat tři nejdůležitější opory, utáhl šrouby a předložil návrh, na jaký Edmonton odmítl přistoupit. Přeplatil dva mladíky, kteří se za dva roky můžou předvést a stát se jednou pilíři Blues.

„Chci zopakovat, že to nebylo nic proti nikomu. Šlo o pokus, jak se zlepšit a být úspěšní. To byl jediný důvod. Udělali bychom to znovu, kdybychom si mysleli, že to vyjde. Je to jako mezi dvěma hráči. Hráli spolu i proti sobě. Rvali se, ale jsou nejlepší kamarádi. Každý má svou práci a snaží se ji dělat co nejlíp. Já taky,“ hájil se Armstrong.

Od sedmého finále Stanley Cupu odešli z Oilers útočníci Warren Foegele (Los Angeles) a Ryan McLeod (Buffalo), obránci Vinny Desharnais (Vancouver) a Ceci (San Jose). Teď tým opustili Holloway a Broberg. Evander Kane je na listině dlouhodobě zraněných. Díky manévrům má klub z kanadské Alberty k dobru 946 000 dolarů pod platovým limitem, který činí 85 milionů. Ovšem jakmile bude Kane připraven nastoupit, musí si započítat ještě jeho 5,125 milionů dolarů.

„Přivedli jsme další mladé a draftované hráče. Je důležité je začlenit do sestavy. Přinesou trochu víc energie a nadšení,“ uvedl Bowman. Taky jsou lacinější. „To nám dává větší flexibilitu do budoucna, neboť čelíme velmi náročné situaci.“

Už Chicagu po zisku prvního Poháru v roce 2010 musel Bowman masírovat rozpočet, aby se vešel do limitu. Vyměnil Dustina Byfugliena, Andrewa Ladda a Krise Versteega. Podobná výzva před ním stojí teď v Edmontonu. „Nevypadáme stejně jako v sedmém finále před několika měsíci. Ale máme spoustu nových hráčů, kteří však mohou převzít větší roli. Pokud si to situace vyžádá, budeme chtít tým doplnit,“ dodal.

