Naposledy vedl Znarok tým Kazaně v KHL, v níž získal třikrát Gagarinův pohár. Začátkem prosince byl propuštěn, což klub oficiálně interpretoval jako rezignaci. V zámoří nikdy nepůsobil a angličtinu neovládá natolik, aby mohl pracovat u týmu NHL jako trenér. Nabídku přitom údajně měl, ale neklaplo to. Nyní se objevil v jiné roli.

Skauting a rozvoj hráčů ale není přesně tím, co byl zvyklý dělat. U ruské reprezentace se staral o taktiku v době jeho působení Harijs Vitolinš, Znarok proslul jako motivátor, sázel na týmového ducha. Hráče nejspíš pro zámořský klub lovit taky nebude, ale měl pomoct Mičkovovi, do nějž Flyers vkládají obrovské naděje.

Devatenáctiletý útočník patřil do války na Ukrajině vedle Connora Bedarda k největším favoritům draftu 2023. Nakonec šel na řadu jako číslo sedm. Připravuje se na premiérovou sezonu v NHL. Znarok zná jeho svéráznou povahu, měl by dohlédnout na jeho aklimatizaci na dospělý hokej v cizím prostředí a ohlídat, aby se vyhnul problémům.

Ve Philadelphii už působí ruský brankář Ivan Fedotov, který se přesunul do zámoří s ročním zpožděním poté, co měl nepříjemnosti s režimem a musel narukovat k námořní flotile u polárního kruhu. O jeho záležitosti a taky Mičkova se stará stejný agent, který zastupuje Znarokova zetě Artěmije Panarina. Zřejmě tudy se klikatila cesta do NHL.

Philadelphia od prvního dne zahrnovala Mičkova pozorností. Po příletu se s ním na letišti přivítal generální manažer Daniel Briere, dokonce mu pomohl odnést hokejky. V kabině na mladého útočníka čekala skříňka s příjmením a číslem 39. Nyní Flyers kvůli němu pozvali rusky mluvícího odborníka, se kterým se dobře zná. Chtějí, aby se z Mičkova stal klíčový hráč týmu nadlouho dopředu.

