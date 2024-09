Čeští beci v NHL: spolehlivý veterán, hromosvod či lídr nastupující vlny

Video se připravuje ... Je to bída. Čeští obránci v NHL vyklidili pozice, počet stálic klesl v minulé sezoně na pouhé tři. Z beků působících v nejlepší lize světa nebo na hraně by se daly poskládat dvě dvojice. Ale může se to zlepšit. V zákrytu čeká několik mladých dravců v čele s praporečníkem nastupující generace Davidem Jiříčkem. V článku iSport.cz se podívejte na zadáky z Česka, kteří působí v NHL, případně do ní mají nakročeno.

Filip Hronek věk: 26

klub: Vancouver Canucks

NHL: 390 zápasů, 205 bodů (35+170) Naposledy byl druhým nejproduktivnějším bekem Canucks. Vytvořil jednu z nejlepších obranných dvojic NHL s Quinnem Hughesem, letošním držitelem Norris Trophy. Ziskem 48 bodů (5+43) překonal své maximum. S klubem prodloužil na dalších osm let za 7,25 milionů ročně. Takovou raketu ještě žádný český obránce v NHL nedostal. Cítí důvěru, patří k pilířům Vancouveru, který po třech sezonách bez play off vyhrál divizi, prošel do druhého kola a měl by se zlepšovat.

Radko Gudas věk: 34

klub: Anaheim Ducks

NHL: 748 zápasů, 182 bodů (39+143) Do sezony vletí Ducks v nových oranžových dresech, český bourák bude jak hromosvod věrně stát na stráži, dusit útoky soupeřů a trýznit jejich opory. Nejzkušenější český obránce v NHL míří do své 13. sezony, patří k nejspolehlivějším defenzivním bekům. Vedle role uzemňovače se stal taky učitelem a mentorem mladších obránců. Jako babysitter začínal už na Floridě, rostl vedle něj například Gustav Forsling. V Anaheimu jistil Vaakanainena, LaComba nebo 20letého Minťukova.

David Jiříček věk: 20

klub: Columbus Blue Jackets

NHL: 47 zápasů, 10 bodů (1+9) Minulou sezonu nebyl příliš nadšený, když ho posílali do AHL, nebo seděl. Ozval se a dostal ťafku. Ale předvedl své kvality, v play off AHL se blížil bodu na zápas. V Columbusu ho čeká světlá budoucnost. Nesmírně aktivní, produktivní obránce, od modré pálí jak z houfnice, neváhá se vrhnout do útoku. V Blue Jackets ho odhadují na druhou dvojici vedle Provorova, je lídrem nastupující vlny beků. Jestli pod novým vedením chytí formu na Norris Trophy, obrana jen pokvete.

Jan Rutta věk: 34

klub: San Jose Sharks

NHL: 363 zápasů, 89 bodů (20+69) Zkušený veterán, spolehlivý ve vlastním pásmu. V Sharks si ziskem 19 bodů (5+14) vytvořil nová maxima, ale jeho posláním není být plodným střelcem a hrabat čárky, nýbrž hrát spolehlivě zejména ve vlastním pásmu. Co mu bylo svěřeno, plnil. Na ledě dostával největší porce času v kariéře a s hrozivě vypadající bilancí minus 21 bodů byl nejlepší ze stálic obrany jednoho z nejslabších týmů. V příští sezoně světovému šampionovi a dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu končí smlouva.

David Špaček věk: 21

klub: Minnesota Wild

NHL: 0 zápasů Loni podepsal nováčkovskou smlouvu s Minnesotou a většinu sezony strávil na jejich farmě v Iowě. V květnu pomohl vybojovat titul mistra světa a byl rozehrávačem českých přesilovek. Ale nedá se předpokládat, že ho tenhle úspěch postrčí nějak výrazně v hierarchii převážně zkušených obránců Wild v čele s Jonasem Brodinem. O rok starší Brock Faber prodloužil o osm let za raketu 8,5 milionu dolarů ročně. Špaček se mezi sedm beků asi hned nevejde, ale jeho čas přijde.