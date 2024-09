Chcete mě? Vrána, Pacioretty a další budou v kempech NHL bojovat o šanci

Veteráni jako Max Pacioretty, Tyson Barrie, Tyler Johnson. Vedle nich Jakub Vrána, Sammy Blais či Kailer Yamamoto. Hráči toužící po comebacku, kteří chtějí ukázat, že do nejlepší ligy pořád patří. Chcete mě? Na zkoušku do kempů NHL letos míří hodně zajímavá jména. Okruh uchazečů se přitom ještě neuzavřel. Zapojit by se měl James Van Riemsdyk. Ve 35 letech ještě nechce balit hokejová fidlátka a přejít na golf.