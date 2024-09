Kulich skvěle vyšlápl za NHL, v první přípravě zářil. Prozradil, na čem dřel

Po utkání stál Kulich za pultíkem, kde se dělají rozhovory. Přes pět minut odpovídal novinářům, na sobě měl mikinu s logem Sabres, kšiltovku otočenou dozadu. Zářila z něj pokora, občas se nesměle usmál. Byl produktivní, fajn. Ale tohle je pořád jen začátek. Naladit se, to hlavní přijde v hlavním kempu.

„Chtěli jsme hrát jako Sabres, to znamená tvrdě a fyzicky,“ vypočítával dvacetiletý útočník, jaké dostali se spoluhráči pokyny. Kulich má za sebou už dvě sezony v AHL, v obou na první pohled válel. Nejdřív zapsal 24 gólů, pak 27. Bodový průměr si drží na hodnotě 0,76 na zápas, což je taky fajn.

Jenže taky měl pár pádů, třeba minulý ročník odehrál s 12 zápasy bez gólu a ani jednou se neprosadil v play off. Jiný klub by ho do NHL asi už vytáhl, ale Buffalo, které může mladíky s potenciálem přehazovat vidlemi tam a zase zpátky, mu zatím dalo jediný zápas. Musí být lepší, výraznější, silnější v co nejširším spektru hokejových dovedností a k tomu si udržet svůj výjimečný instinkt střelce.

Dost práce, co? Ale sám o ní dobře ví. Nebo aspoň podle toho, jak popisoval svůj rozvoj: „Pracoval jsem na hře kolem brankoviště a na dalších věcech, které potřebuju dělat. Myslel jsem si, že mi stačí střílet z místa z první. Ale musím se zlepšit i jinde. A ano, myslím, že jsem se od léta do teď hodně zlepšil.“

V jednu chvíli pak přiznal, že cítil, jak to v sezoně od něj není ono. Dvakrát zářil na MS do 20 let, tam vždycky načasoval formu báječně, nejdřív pomohl ke stříbru, v lednu 2024 jako kapitán dovedl partu za bronzem. V AHL hrál dobře, ale ne celou dobu. „Minulý rok jsem byl... líný?“ hledal to správné slovo v angličtině. „Prostě jsem nebyl dost silný,“ rozvinul svůj dojem. Teď právě na síle makal. Buffalo má nového kouče Lindyho Ruffa, všichni mladí teoreticky tak začínají zase na nule. Máte šanci přesvědčit, začínáte u trenéra bez osobní historie.

Na druhou stranu, na farmě jako asistent působí Václav Prospal. Pro web Sabres nedávno rozebíral, že někdy se nemusí tak tlačit na pilu. „Všechno chce čas, tohle je určitý proces,“ řekl současný kouč a bývalý útočník NHL. V nejlepší lize světa odehrál 16 sezon, ale čtyři roky se bil v AHL. „Podle mě je pro každého nadějného hráče hodně přínosné začít v AHL, protože hrajete dospělý hokej, rychlou a těžkou ligu.“

Hlavní trenér farmy po zápase proti Columbusu u Kulicha neřešil body. Víte, že je umí sbírat a tady zkrátka dominantní být měl, nic jiného ani čekat nešlo. „Líbilo se mi, jak je soutěživý,“ broukl Michael Leone. „Cítil jsem se daleko silnější. Ale byl to těžký zápas,“ přidal Kulich.

S dvěma sezonami v AHL byl ale stejně devátým nejmladším hráčem na soupisce, která čítá 23 jmen. Každý zápas teď u Sabres sledují, hodnotí, zaznamenávají, jaký prospecti udělali progres. Z Kulicha by se postupně měl stát hráč pro první dva útoky, pro přesilovku. Z mladších hráčů tady drží pozice o dva roky starší J.J. Peterka s Jackem Quinnem. Dál než on je o rok mladší Zach Benson. Brzy na NHL začne myslet i osmnáctiletý Konsta Helenius, hrozně rád by se do ní prorval Lukáš Rousek a Isak Rosén. S Kulichem jste na sedmi jménech, v prvním týmu si zahrají nejspíš tři z nich.