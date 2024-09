Hra o trůn v Calgary: český brankář se popere o pozici jedničky. Vyhraje?

Po odchodu Jacoba Markströma jsou dveře otevřené dokořán. Pravil generální manažer Calgary Flames, když mluvil o stavu gólmanů. „Kluci vědí, že mají nejlepší příležitost ukázat, co dovedou, a stát se jedničkou,“ dodal Craig Conroy. Odchodem předloňského finalisty Vezina Trophy do New Jersey tým ztratil mezi tyčemi svou osvědčenou jistotu. O uvolněný trůn se spolu poperou Daniel Vladař a Dustin Wolf. Tréninkový kemp začíná ve čtvrtek. Kdo vyhraje?

Přes léto se Dan Vladař připravoval i v Kladně, kde hokejově taky vyrůstal. „Trénoval jsem s Jágrovým týmem, cítím se skvěle,“ vzkázal 27letý rodák z Prahy. „Už nemám žádné bolesti, což je první důležitý krok. Když jsem poprvé vstoupil na led, byl jsem nervózní. Ale už je to výrazně lepší. Vrací se mi síla, věřím, že budu stoprocentní,“ dodal.

Od března nechytal, aby mohl podstoupit nutnou operaci kyčle v dostatečném předstihu a byl schopen zotavit se do začátku kempu. Sezonu nedokončil, aby mohl na zákrok jít co nejdřív. Po dvou letech, kdy ho trápily bolesti pravého kyčle, se mu ulevilo. „Bylo to frustrující. Mohl jsem jen přihlížet. Ale z hlediska mé budoucnosti a mé kariéry šlo o správné rozhodnutí,“ vysvětlil Vladař.

Šest měsíců po operaci chce všem ukázat, že je zdravý a připravený. V NHL dosud chytal za Boston a Calgary 75 zápasů. Ještě nikdy se mu nenaskytla lepší příležitost přesvědčit, že dokáže zvládnout roli týmové jedničky a vydrží velkou zápasovou zátěž.

„Makal jsem kvůli tomu, abych dospěl až sem. Doufám, že jsem všechno dělal správně a jsem co nejlíp nachystaný. Záležet však bude na výkonech. Nedávám si do hlavy, že bych měl něco jistého. Nepřipouštím si ani moc velký tlak. Beru to tak, že mám dveře trošku víc pootevřené a je na mně, jestli v nich budu stát já, nebo někdo jiný,“ uvedl majitel 77 startů v NHL.

Vladař proti vlkovi

Dosud kryl záda Markströmovi, v předchozím ročníku nastoupil do 20 zápasů. Měl brankový průměr 3,62 a úspěšnost zákroků 88 procent. O čtyři roky mladší Dustin Wolf nastoupil v minulé sezoně do 17 utkání a vykázal mírně lepší čísla než Vladař. Nicméně neoslnil tak, jako v AHL, kde ho dvakrát po sobě vyhlásili nejlepším gólmanem. Pro Flames však představuje budoucnost. Je hladový jak vlk, aby dokázal, že může pravidelně chytat v NHL. Bude hrát taky o novou smlouvu. Po sezoně končí kontrakt na 2,2 milionu dolarů (49,5 milionů korun) ročně.

Vyrovnanější výkony jsou cesta k tomu, aby si jeden z dvojice uchazečů zasloužil víc startů, než druhý. V záloze zůstává ještě Devin Cooley. Přišel ze San Jose a v NHL se do brány postavil jen šestkrát. Bude předurčen k tomu, aby chytal na farmě. On i Wolf mají dvoucestné smlouvy.

Flames se zároveň znovu obměnili. Přišli o několik zkušených hráčů, obranu už během minulé sdezony před uzáěrkoumpřestupů opustili Noah Hanifin a Chris Tanev, kteří zblokovali spousty střel. Brankáři Calgary budou mít za omlazeným týmem těžší pořízení, čeká je hodně dlouhých a náročných večerů.

Zatímco Wolf se zdá být podle zámořských médiích dopředu favoritem, Conroyův otevřený přístup naznačuje možnou situaci 1A/1B. Vladař a jeho mladší kolega by si mohli rozdělit povinnosti, aby se dalo zjistit, kdo z nich si víc zaslouží roli jedničky.

Z brankářského duelu se může vyklubat zajímavá zápletka. „Těším se, až se začne, a pokud dostanu šanci, udělám maximum. Kdy ne, odevzdám v tréninku sto procent,“ prohlásil Vladař. Bude pozoruhodné sledovat, jak se zotavil po operaci kyčle a zda se zhostí hlavní role. Stejně jako, zda Wolf dovede v NHL navázat na výkony v AHL. „Možná na ně vyvíjím silný tlak, ale podívejte, oni jen musí dělat to, co mají, a osvědčit se, že – ‚ano, tohle je moje práce,“ shrnul manažer Conroy.

Brankáři Flames v minulé sezoně Jacob Markström 48 zápasů 2,78 90,5% Dustin Wolf 17 zápasů 3,16 89,3% Dan Vladař 20 zápasů 3,62 88,2%

Calgary Flames Vše o klubu ZDE