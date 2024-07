Vladař sledoval MS z gauče: Byl jsem ležák. V Calgary teď cítí velkou šanci

Když koncem června vyměnilo Calgary brankářskou jedničku Jacoba Markströma, překvapený nebyl. Ale ztratil parťáka, s nímž měl tři sezony výborný vztah. „Mrzelo mě to, zároveň to beru jako obrovskou šanci,“ přiznává Daniel Vladař (27). Končí mu smlouva, věří, že se může ve Flames protlačit do popředí. V NHL ho čeká možná nejdůležitější sezona kariéry. Je čtyři měsíce po operaci kyčle, chce do ní skočit v co nejlepší kondici.