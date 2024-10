NHL show v Praze! Nadšené děti, šéf Litvínova loví posily, táta Rousek lituje

Když jim Ondřej Palát, největší česká hvězda NHL v Praze, hodil po tréninku hokejku, pištěly nadšením. Nebo když se s nimi Jiří Kulich vyfotil. Na tréninky New Jersey i Buffala dorazily i desítky malých kluků i holek. Právě děti byl nadšené, že mohly nejslavnější ligu vidět na vlastní oči. „Nejkrásnější je, že jim můžeme udělat radost,“ reagoval Palát. V hledišti nechyběl ani Martin Rousek, někdejší extraligový útočník, který sledoval syna Lukáše. Ale v zápase ho asi neuvidí…

Nejdřív na led O2 areny vyjeli hráči Devils. Na střídačce nechyběl Patrik Eliáš, jedna z nejvýraznějších postav v historii klubu. Muž, jehož dres s číslem 26 visí pod stropem Prudential Center v Newarku.

Zdravil se s hráči, pak promluvil pro klubovou televizi. Za ním na plexisklo plácali malí klučinové, kteří přišli se svými trenéry podívat. Nechyběli zástupci Sparty, Kladna nebo Letňan.

„Jsem rád, že jsem jim mohl hodit pár puků. A rozdat nějaké podpisy. Pro nás je to maličkost, ale vím, že pro ně to může být opravdu velký zážitek. Pamatuju si, jak jsem z toho byl já nadšený, když mi někdo hodil puk, když jsem byl malej,“ vykládal Palát, jehož popularita vyletěla nahoru poté, co právě na ledě pražského hokejového chrámu pomohl vybojovat zlato.

Když o tom mluvil na tiskové konferenci, vedle něj u stolu seděl švýcarský spoluhráč Nico Hischier. Kapitán Devils, jenž básnil o tom, jaký je jeho starší spoluhráč lídr. „Jsem rád, že ho tady máme,“ pověděl a plácnul ho po zádech.

V květnu v sobě ale dusil opačné pocity. Právě Česko totiž ve finále šampionátu porazilo Švýcary, které vedl Hischier…

Teď už jsou z nich opět parťáci. Společnými silami se pokusí v pátek úspěšně odstartovat v Praze zámořskou sezonu. Soupeřem jsou Sabres.

Ti se za prvními body v sezoně vydají nejspíš bez české stopy. Útočníci Jiří Kulich i Lukáš Rousek zůstávali na ledě jako poslední, navíc ve žlutých dresech. Zázrak se tedy nejspíš nestane a kouč Lindy Ruff, který se vrátil na střídačku Buffala po jedenácti letech, je nechá sedět na tribuně.

Na ní při trénink seděl i Rousek starší. Bývalý útočník, který v extralize odehrál přes 400 zápasů a teď působí jako mládežnický trenér v Letňanech. Právě mladé hokejisty vzal se podívat na otevřený trénink. Při něm Rousek nechyběl, ale kdo ví, jestli ho tátu uvidí v akci. V pátek určitě ne, možná v sobotu…

„Jsem rád, kam se dostal. Ale mrzí mě, že nevím, jestli ho vůbec uvidím hrát během víkendu. Když už sem české kluky brali, mohli je aspoň jednou nechat zahrát,“ říkal táta Martin, jenž si zahrál mimo jiné za Spartu nebo i za Slavii.

Vedle něj seděl Pavel Hynek, někdejší trenér a dnes generální ředitel rozjetého Litvínova.

„Co tady dělám? Hledám posily! Potřebujeme útočníka i obránce. Takže si je odvezu,“ žertoval Hynek, jenž si Rouska staršího dobře pamatuje ještě z doby, kdy válel v lize.

Současný šéf Vervy, která v lize zatím vyhrála všech dosavadních sedm zápasů a vytvořila rekord, se přišel podívat na trénink ze zájmu, aby jako správný manažer neustále držel krok s dobou.

Takže se oba dívali mimo jiné na Rouska juniora. Ten už v NHL v dresu Sabres odehrál 17 utkání, ve kterých získal 4 body (1+3). Ale v Česku se mu sen nejspíš nesplní. Ve 25 letech ale nic nevzdává a dál v zámoří bude bojovat o šanci.

Teď si aspoň užil atmosféru tréninku, při němž slyšel i skandování. „Bylo to super. Komunikoval jsem s tátou, jestli děti přijdou. Takže jsem věděl, co nás čeká. Byl jsem na to připravený,“ připomněl skvělou atmosféru.

„Je krásné vidět děti, jak je to baví a motivuje. Jsem rád, že mohly přijít se podívat na nejlepší hráče,“ řekl Rousek o elitní lize.

Pokud se nestane nic mimořádného, spolu s Kulichem ale v ostrých utkáních na ledě O2 areny svůj um neukážou.