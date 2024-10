Palát na plac! Čech se dočkal velké pocty. Tatar: Obeznámil nás Eliáš

Na stejném místě v květnu slavil světové zlato. Nyní se Ondřej Palát vrátil vítězstvím s Devils. Český útočník v prvním pražském utkání proti Buffalu sice nebodoval, svou zarputilostí v souboji s urostlejším Jordanem Greenwayem však zařídil první branku. Jeho přínosu si dobře všiml i Slovák Tomáš Tatar. „Měl výborný zápas,“ chválil útočník, jenž si vychutnal atmosféru v O2 areně. Devils z ní vytěžili vítězství 4:1 a shrábli první dva body do tabulky.

Do zápasu jste vpluli s kompletní evropskou formací včetně Ondřeje Paláta. Jaký to byl pocit?

„Super! Obeznámil nás Patrik Eliáš přímo v kabině. Užili jsme si nástup, Ondrík taky. Měl výborný zápas, na konci si vypracoval tutovku, fanoušci přišli kvůli němu. Zvládli jsme pro něj získat vítězství.“

Atmosféru jste si vychutnal?

„Ano, byla skvělá. Pro mě je obrovská pocta hrát v Praze před českými i slovenskými fanoušky. Jsem v zámoří už 17 let, takže tohle byla novinka, kterou jsem si užil. Musel jsem pořídit hodně lístků.“

Co Praha mužstvu nabídla?

„Měli jsme společné akce, teambuilding, snažili jsme se partu stmelit, poznat hráče, kteří přišli. Odzrcadlilo se to na ledě.“

Utkání podle vašich představ?

„Zápas jsme kontrolovali, byl to dobrý výkon. Trošku s otazníkem fauly, které jsme udělali, stály nás hodně sil. Museli jsme se bránit, ale kluci zvládli oslabení výborně. Myslím si, že většinu utkání jsme měli opravdu ve své režii.“

Nečekali jste od Buffala víc?

„Spíš se zaměřujeme na věci, které děláme my. Měli jsme výborné výstupy z obranného pásma, drželi jsme se na puku. Myslím, že jsme soupeře ve všem předčili. To byl náš cíl. Nechci se vyjadřovat k Buffalu, ale od nás to byl perfektní zápas. Musíme se stejně připravit na další.“

Nebojíte se druhého utkání v tak krátkém čase?

„Uvidíme, jestli nám půjdou nohy. Uděláme všechno pro to, abychom zregenerovali. Oba týmy jsou v tomto na jedné lodi.“

