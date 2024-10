ONLINE: Devils - Buffalo. Kulich nejspíš ve hře! Palát mimo, píše zdroj

Národní hokejová liga zahájila novou sezonu představením v Praze, úvodní show ale pokračuje. Hokejisté New Jersey se po výhře 4:1 nad Buffalem od 16.00 opět představují v O2 areně. Vše ale nasvědčuje tomu, že se Devils budou muset obejít bez české hvězdy. Útočník Ondřej Palát zřejmě nenastoupí. Dočkat by se ovšem mohl jiný Čech - Jiří Kulich. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.

Jiří Kulich patrně dostane v dresu Buffala prostor na pražském ledě! Na sobotní tiskové konferenci účast jednoho z českých svěřenců v utkání nepřímo potvrdil trenér Sabres Lindy Ruff, jemuž se v prvním mači zranil útočník Nicolas Aube-Kubel. „Pravděpodobně,“ uvedl zkušený kouč na dotaz, zda zařadí do sestavy Kulicha či Rouska.

Naopak by v zápasové nominaci tentokrát neměl být Ondřej Palát z New Jersey. Šikovný pracant sice v prvním utkání neprojevoval známky zdravotních problémů, ale z pozápasové tiskové konference se omluvil. Informaci, že nenastoupí, zveřejnil podcastový účet Puk Pak Pivo, jehož tvůrci mají v průběhu dvojzápasu NHL přístup do šatny Devils.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Allen (Markström) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Nemec, Casey – Bratt, J. Hughes, Meier – Mercer, Hischier, Tatar – Noesen, Haula, Palát – Bastian, Lazar, Cotter. Hosté: Levi (Luukkonen) – Jokiharju, Dahlin, Byram, Power, Clifton, Samuelsson – Tuch, T. Thompson, Peterka – Quinn, Cozens, Benson – Zucker, McLeod, Greenway – Krebs, Lafferty, Malenstyn. Rozhodčí Hebert, Lee – Cormier. Kovachik Stadion O2 Aréna, Praha

New Jersey Devils Vše o klubu ZDE

Buffalo Sabres Vše o klubu ZDE