Hašek je přivedl k Sabres. Šéf českého fanklubu: V Buffalu jsme byli celebrity

Bude v Praze na NHL patřičná atmosféra? Nejen to si říkal našinec zvyklý na rambajs z extraligových arén, kde se o atmosféru starají organizované kotle se spíkry a bubny. Přestože v O2 areně drtivá převaha fanoušků vyjadřovala svou náklonnost k New Jersey, v jejichž dresu v minulosti zářila spousta Čechů (Robert Holík, Patrik Eliáš, Petr Sýkora, Marek Židlický, Pavel Zacha, Jaromír Jágr a další….), v sobotu nešlo v hale přehlédnout hlouček oddaných příznivců Sabres. Oficiálnímu českému fanklubu Buffala totiž šéfuje Viktor Maudr, mimo jiné komentátor stanice O2TV Sport.

V Česku čekáte fanoušky Pittsburghu, kde na přelomu milénia působila široká česká enkláva. Šílenství by spustil Boston s Davidem Pastrňákem, lákaly by slavní Rangers. Jak se ale stane, že milujete Buffalo, které nehrálo play-off od roku 2011?

„Začal jsem s tím zásluhou mého bráchy. Hrával na počítači NHL99 a já si oblíbil jejich červeno-černý dres s Goathedem. Zůstal jsem věrný až doteď,“ říká šéf fandící smečky Sabres.

„Je těžké sdružovat fanoušky jednoho týmu v Česku a zvlášť Buffala, kde ani pořádně žádný Čech dlouhou dobu nehrál. Většina fanoušků se nabalila od dob Dominika Haška. Možná se to teď s Jirkou Kulichem zvedne, a pokud Buffalo přijede příště, tak věřím, že nás dorazí třeba nad dvě stovky,“ pokračuje Maudr.

Sám má k hokeji blízko a mezi cenné úlovky počítá rozhovor s Vojtěchem Budíkem po draftu před osmi lety, nebo po utkání hokejové Ligy mistrů Liberce s Frölundou, kde zachytil dnes hvězdného Švéda Rasmuse Dahlina a tehdy ještě neznámého Victora Olofssona. O fanklubu Buffala ví i Aleš Kotalík a hlavně samotná komunita z města ležícího poblíž Niagarských vodopádů. Při výjezdu za oceán dokonce Maudr odstartoval zápas tlučením do bubnu, což je zásadní výsada místních celebrit a hokejových osobností.

„Když jsme do Buffala vyrazili, měli nás tam za celebrity. Poznávali nás, protože jsme chodili v našich speciálních čepičkách s rohy, koupili jsme je na Amazonu. Na ulici na nás troubilo skoro každé auto, neušli jsme snad deset minut k aréně, aby na nás nezatroubilo třicet aut. Bylo to zábavné. Snažili jsme se u nich o evropský styl fandění, bohužel jsme si nemohli vzít sebou na stadion buben, až tady v Praze se to povedlo. Pár věcí jsme tamní fanoušky naučili a trochu rozjížděli atmosféru,“ rozplývá se vášnivý fanoušek.

Před pěti lety ve Stockholmu pro změnu došlo na setkání s několika hráči. „Tam nás bylo zhruba patnáct. V Praze nyní okolo sedmdesáti. V pátek to mělo být úplně poprvé, kdy byl na zápase NHL stojící kotel fandící evropským stylem. V Americe nic takového ještě neměli,“ zamýšlel se Maudr.

Být fanouškem sportovního klubu z druhého konce světa a vyrážet za nimi do USA rozhodně není levná záležitost. „A to jen do Prahy stál lístek šest tisíc, do toho si pořídíte různé blbůstky a merch. Prodraží se to, ale stojí to za to. Snad se aspoň Lindy Ruff pomstí Jersey,“ věří Maudr.

Na poprvé to kouči Buffala proti svému bývalému týmu nevyšlo a vzhledem k vývoji skóre polevoval i český kotel Sabres. Druhá šance přihází v sobotu.