Poslední volné místo! Capitals se musí rozhodnout, jestli podepíšou Vránu

Termín pro odeslání finální soupisky je stanoven na pondělí do 23:00 hodin středoevropského času. Zatímco drtivá většina týmů má o 23 hráčích pro NHL jasno, Washington stále váhá.

Capitals mají poslední volné místo pro útočníka. Vybírají mezi Andrew Cristallem, Ivanem Mirošničenkovem a Jakubem Vránou .

Český forvard je jediným z tria, který je bez smlouvy. V tréninkovém kempu byl na zkoušce a dostal právě šanci si kontrakt vybojovat. Zasáhl do čtyř přípravných utkání a patřil k nejaktivnějším hráčům týmu.

Nikdo jiný nezaznamenal tolik střel na branku (11), střeleckých pokusů (18) a šancí (12) jako Vrána. Do kolonky produktivity bodů zapsal gól a asistenci. Jednou byl faulován.

„Jeho rychlost je jeho největší zbraní,“ prohlásil o trenér Spencer Carbery o vítězi Stanley Cupu z roku 2018.

Osmadvacetiletý rodák z Prahy by jistě rád podepsal jednocestný kontrakt. Pokud by se ale nevešel do finální sestavy Capitals, musel by podepsat dvoucestnou smlouvu, pokud by chtěl v organizaci zůstat. Znamenalo by to pravděpodobně start na farmě v Hershey.

Jedno je jisté – Vrána na kempu dojem udělal. Kdyby se tak nestalo, vedení Washingtonu by ho propustilo už před několika dny. Stačily ale jeho výkony na to, aby začal sezonu v NHL? Jasno bude v následujících hodinách.

