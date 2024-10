Ostudný trapas v dokumentu o NHL. Pastrňákova otce si spletli s Dopitou

Velkolepý seriál o NHL odstartoval pořádným trapasem. Minulý pátek začal první epizodou šestidílný dokument televize Prime Video nazvaný „Faceoff: Inside the NHL“. První část se zaměřila na útočníka Toronta Williama Nylandera a jeho kamaráda Davida Pastrňáka. Hned na úvod se však tvůrci dopustili neuvěřitelného faux pas. K pasážím, kdy česká hvězda Bostonu hovoří o svém zesnulém otci, nastřihli fotku Pasty s Jiřím Dopitou. A hned dvakrát.

„Bylo mi 17 let, když můj táta odešel,“ podkresluje záběr Pastrňákův monolog. Jiří Dopita v kšiltovce a bundě z olympiády v Naganu drží v náručí malého kluka, který jednou doroste až ke hvězdám a bude plnit mnohem větší arény, než je zimák, kde snímek vznikl. Milan Pastrňák jako hokejista neproslul zdaleka tak, jako Michael Nylander, otec Williama Nylandera, který hrál 15 sezon NHL. Jindy pečlivá severoamerická produkce si v tomhle případě nedělala starosti.

„Začal jsem hrát jenom kvůli němu. Je škoda, že tu už není. Zbyla mi máma, oba mi dávali všechno,“ líčil 17letý David v rozhovoru pro deník Sport na prvním ze svých tří juniorských šampionátů. V té době už působil ve švédském Södertälje, kde se s Williamem Nylanderem potkali. Ještě předtím ztratil otce, který zemřel na rakovinu.

Kdyby si autoři dokumentu s Nylanderovým otcem popletli tenistu Matse Wilandera, mohlo by to být k pousmání. Tady si však uřízli větší ostudu, než si při své sebestřednosti dokážou připustit. Došlo navíc k záměně s Dopitou, který měl sám vážné zdravotní problémy. Stačilo ještě zveřejnit fotku Williama Nylandera s Börje Salmingem a všemu by nasadili korunu.

V dalších dílech se pozornost přesune na brankáře Jeremyho Swaymana, Gabriela Landeskoga, Connora McDavida, Leona Draisaitla, Zacha Hymana, Matthewa Tkachuka, Filipa Forsberga, Jacoba Troubu, Quinna Hughese, Jacka Eichela a spoustu dalších. Snad už se tvůrci vyvarují podobných přešlapů jako s Pastrňákem. Až na něj jde o působivé dílo, které poskytuje lidem možnost vidět hráče v zákulisí, poznat je i z jiných stránek. Vstoupit do míst, kam se jinak nedostanou.

V prvním díle se fanoušci dozvědí víc o dlouholetém přátelství Nylandera s Pastrňákem, které trvá od sezony 2012/13. Pasta přičítá švédskému parťákovi velké zásluhy, že mu pomohl aklimatizovat se v nové zemi, kam se přišel hokejově rozvíjet. „V té době byl mnohem lepší než já,“ vykládal Pastrňák. „Moje angličtina nebyla moc dobrá, takže jsme si příliš nepopovídali. Ale on byl velmi vstřícný, snažil se mi pokaždé pomoct jak s angličtinou, tak švédštinou. Tehdy jsme spolu ani moc nemluvili, ale nechali jsme za sebe mluvit naši hru. A myslím, že právě tehdy jsme se stali mnohem bližšími přáteli. Měli jsme spolu opravdu dobrou chemii.“

O více než deset let později jsou oba v NHL hvězdami svých týmů. Vzhledem k jejich vztahu se úvodní díl jmenuje příznačně „Kamarád, nebo rival“. Zaměřuje se na sérii prvního kola play off, v níž Boston vyřadil Toronto zásluhou Pastrňákova gólu v prodloužení sedmého zápasu.

Na dotaz, zda se mu na této epizodě něco nelíbilo, Nylander na nedávné tiskovce odpověděl: „Jenom ten konec,“ v narážce na trpké vyřazení. Jinak jsou oba pohodáři, převládá u nich úsměv. Tvůrci věří, že přesně takhle budou fanoušci reagovat na celý seriál. Pokud už se dokument vyvaruje omylů jako v Pastrňákově případě, pak určitě.