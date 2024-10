Zpátky na startu. Vrána bojuje o novou šanci: Na peníze jsem nekoukal

Uspěl na zkoušce ve Washington Capitals, podepsal smlouvu. První důležitý krok k návratu do NHL mu vyšel. „Ale vůbec to neznamená, že dostanu hned všechno na talíři,“ uvědomuje si Jakub Vrána (28). Jako by začínal znovu. Tam, kde do nejlepší ligy světa už jednou pronikl. V klubu, v němž prožil nejlepší sezony a se kterým získal Stanley Cup.