Ivan Ivan tančí mezi esy. Čech chytil šanci v týmu, kterému odmala fandil

S borci, kteří s ním byli na ledě, dřív hrál jen na PlayStationu. Možná si tak ještě občas připadá. Nathan MacKinnon si v přesilovce vyměnil puk s Calem Makarem, ten střelou zápěstím nahodil na bránu. Ivan Ivan kotouč lehce sklepl do branky a v 15. minutě snížil už třígólové vedení hostů z Tampy nad Coloradem. To nakonec prohrálo 2:5.

Ve svém jedenáctém zápase za Avalanche skóroval podruhé a má bilanci 2+2. Ivan Ivan nastupuje ve druhé lajně týmu, jemuž fandil od pěti let a kterému šéfuje jeho největší idol Joe Sakic. Teď nosí na dresu stejné logo. Se současnými esy neřádí ve videohře, ale tančí mezi nimi v NHL při přesilovce. Ivan a MacKinnon, jak se to rýmuje?

„Hezky sehrané. Když máte v týmu špičkové a tak šikovné hráče, jako gólman samozřejmě očekáváte, že provedou něco takového. Ale pořád není snadné to chytit. Celkově je zřejmé, že po takovém začátku musíme hlavně bojovat a věřit, že příště už se to povede,“ komentoval brankář Avalanche Kaapo Kähkönen, který po příchodu z New Jersey za Colorado debutoval. Jednička Alexandar Georgiev zůstal na střídačce, Justus Annunen byl mimo sestavu jako náhradník.

Makar a MacKinnon si po Ivanově jemné teči připsali asistence, čímž prodloužili své bodové série od startu sezony na 11 utkání. První z nich se stal teprve druhým bekem v historii NHL, který od začátku nového ročníku natáhl takhle dlouhou šňůru. Legendární Bobby Orr bodoval v sezoně 1973/74 dokonce v 15 střetnutích za sebou. Makar poskočil po středečních duelech s 19 body (4+15) do čela ligové produktivity, MacKinnon se držel s 18 body v závěsu. Nicméně Colorado se zatím krčí na nepostupových příčkách do play off.

Avs přitom nejvíc trápí zranění. Objev sezony a s osmi trefami nejlepší střelec mužstva Ross Colton si při blokování střely v předchozím utkání proti Chicagu zlomil nohu a šest až osm týdnů bude chybět. Zdrcující zvěst ještě ztížila beztak obtížnou situaci týmu. Na marodce jsou Miles Wood, Gabriel Landeskog, Jonathan Drouin a Artturi Lehkonen, přičemž poslední tři se hned tak nevrátí. Hrát nesmí suspendovaný Valerij Ničuškin.

Coltonovo zranění donutilo Avalanche zamíchat sestavou. Do první lajny se k MacKinnonovi s Rantanenem posunul Joel Kiviranta. Na levém křídle třetí brázdy jezdil obránce Oliver Kylington. Ivan se zařadil do druhého útoku vedle Mittelstadta a O´Connora. Zároveň chodil na první přesilovku. Jeho výsledný icetime 18:11 v zápase s Tampou byl zdaleka největší porcí času, jaký dosud strávil na ledě.

Kreativní změny v sestavě se rodí z nutnosti, podle toho, jak si situace žádá žonglovat s hráči. Zranění přiměla kouče Jareda Bednara postavit několik nováčků. Calum Ritchie byl loni první volbou Avalanche v draftu NHL. V prvním zápase sezony vstřelil 19letý centr svůj první gól v NHL, ale jinak toho moc nepředvedl.

O dva roky starší odchovanec Vítkovic a někdejší juniorský reprezentant Ivan draftovaný nebyl. Minulou sezonu strávil na farmě Colorada. S Coloradem podepsal začátkem března dvouletý kontrakt. V kempu se ukázal výborně, na soupisku se dostal den před startem NHL. Stal se prvním hráčem ligy, jehož příjmení je zcela shodné s křestním jménem. Komentátoři ho poangličtili i na Ajvn Ajvn.

Pomohla mu i neutěšená situace, kdy mužstvu chybí čtyři z horních šesti útočníků. „Je to opravdu úžasné. Hraju s nejlepšími hráči na světě. Jak se moje kariéra posouvá dál, snažím se všechno rozdýchat a soustředit se na to, co umím. Pozoruju spoluhráče a sleduju každý detail. Zaznamenávám všechny věci, učím se od nich, co se dá. I díky tomu se zlepšuju. Mám taky dobrou odezvu, což je vždycky příjemné slyšet,“ líčil.

Šance v NHL se k Ivanovi otočila čelem a on se jí chopil. Až se někteří zkušení hráči vrátí, bude to mít složitější. Ale tahle situace ještě nenastala. A hned tak asi nepřijde.