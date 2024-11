Pastrňákova inventura v NHL od A do Z. Co musí udělat, aby naskočil?

Pasta prožívá nejhorší vstup do sezony od ročníku 2015/16, kdy měl po 14 utkáních 7 bodů za 4+3. Tehdy mu ale bylo 19 let. Trio Radek Duda, Zbyněk Irgl, Miroslav Horák podrobně rozebírá, co stojí za slabším startem mistra světa z Prahy a proč v jednom z minulých utkání z výkonnostních důvodů nedohrál. Trenér jej posadil.

Osazenstvo Zimáku hledá příčiny – ne jednu – nachází ovšem i jasné východisko, kudy z nečekané lapálie ven. Malá Nápověda? Nohy.

Druhá věc je, zda Montgomery nezahrává s ohněm, když výrazně ukazuje prstem na ikonu týmu, která mu sama vyhrála tolik předchozích zápasů. A to už předtím si trenér vyšlápl na Brada Marchanda… „Důležité je, že Pastu mají v Bostonu všichni rádi, pomůžou mu a dostanou ho z toho,“ tvrdí Radek Duda. Zbyněk Irgl souhlasí. „Protože Pasta má skvělou povahu,“ doplňuje jej. „Ale musí se oklopovat těmi správnými lidmi,“ upozorňuje Duda. „David má kolem sebe spoustu různých kamarádíčků…“

V Zimáku dojde i na celkem ostré a co do minutáže dlouhé nesouhlasy. To když přišla řeč na schopnosti odemykání potenciálů hokejistů a sportovců vůbec. Téma, co odděluje špičkové hráče od těch druhých. To si dejte… Na závěr dojde i na glosování skvělého vstupu Lukáše Dostála do sezony NHL, na návrat Jiřího Kulicha na farmu Sabres do Rochesteru i na nádherný příběh Ivana Ivana, jenž se dostal do základní sestavy Colorada a po bok Nathana MacKinnona na přesilovku.