Pětka Zimáku: Pešán u dna, Jágr neplatí nájem. Pastrňák nemá kondici?

Pět klíčových témat, to je tradiční povíkendová Pětka Zimáku, kde redaktoři a reportéři Sportu a webu iSport.cz rozebírají zásadní dění v nejvyšší domácí soutěži a občas i v NHL. Trio Pavel Bárta, Miroslav Horák a Pavel Ryšavý hodnotí situaci u dna tabulky, kde překvapivě uvízl Liberec kouče Filipa Pešána a je tam namočená Jandačova Plzeň. Proč? A bude to lepší v další fázi sezony?

Dojde i na Jágrovo Kladno, které se po výtečném úvodu začíná propadat, navíc majitel Rytířů nezaplatil nájem za městský stadion. Co za tím může být? V posledních dnech se rozbíral i úprk Jakuba Zbořila z mateřského Brna do Pardubic. Zdá se, že tahle transakce se Dynamu začne vyplácet. A nakonec David Pastrňák. Stala se totiž nevídaná věc: kouč Bruins jednoho z nejlíp placených hráčů na světě na celou jednu třetinu posadil. Z jakého důvodu a jak to poběží dál?