Vítej v realitě: nejmladší hráč NHL je démantem Sharks, ale tým nevyhrává

Tým prochází přestavbou a patří k nejslabším v lize. Celebrini proti Minnesotě sehrál teprve třetí utkání své kratičké kariéry v NHL. Ale zářil. Byl to jeho první dvougólový zápas, celkem posbíral 4 body (3+1). Poprvé skóroval při svém debutu, dva dny poté ho zařadili na seznam zraněných. Po návratu byl u vítězství nad Columbusem, ale vyšel naprázdno. V duelu s Wild se dvakrát trefil.

Zažil povedený večer, spokojený však nebyl. „Nesmíme dostat pět gólů, bez ohledu na to, jak vypadá zápas. Náš brankář chytal opět dobře, předvedl několik neuvěřitelných zákroků a my ho nemůžeme nechat takhle na holičkách,“ zmínil se o Vítku Vaněčkovi. A to dva góly Wild rozhodčí odvolali po prověření na videu.

Celebrini na začátku druhé třetiny vyrovnal brilantní dalekonosnou střelou zápěstím. Ve třetí části snížil na 2:4. Když ho sledujete, vyskočí na vás celá sada prvotřídních dovedností. Je rychlý. Má šikovné ruce a střelecké nadání obvyklé pro hráče z popředí prvního kola. Zároveň je komplexní, což u nich bývá vzácnost. Víc než schopnost vypálit bez přípravy na první dotek nebo podržet puk vyniká Celebriniho vyzrálá obousměrná hra.

V deseti ho vyhlásili nejlepším hráčem velkého dětského turnaje v Edmontonu, kam přijel s výběrem Britské Kolumbie. Ve své věkové kategorii dominoval, přitom nastupoval v obraně. „Asi dva nebo tři roky jsem byl D,“ vzpomínal Celebrini, který pochází ze Severního Vancouveru, stejně jako o rok starší Connor Bedard, loňská jednička draftu. Už tehdy hráli proti sobě.

Naučil se sledovat vývoj hry, má přehled. Do útoku přešel, aby víc rozvíjel dovednosti s pukem. Ještě ve čtrnácti měl v úmyslu vrátit se na beka. Ale vpředu už zůstal. Sbíral hromady bodů, bavilo ho jezdit na centru a řídit hru. Zároveň věděl, jak ji vnímají a vidí obránci. V tom měl obrovskou výhodu.

Jako poslední jednička draftu v utkání s Minnesotou dvakrát překonal brankáře, jehož si vybral z prvního pořadí Pittsburgh v roce 2003 a který v následující sezoně v NHL debutoval. Celebrini v té době ještě ani nebyl na světě. Do jeho narození zbývaly tři roky. „Dobře pro něj,“ smál se Marc-André Fleury, když to slyšel.

„V lize je mnohem déle než já. Bylo úžasné sledovat jeho kariéru, samozřejmě, jak se mu dařilo v Pittsburghu, ve Vegas, dokonce i v Chicagu a teď v Minnesotě. Je velká osobnost, mám rád i jeho výstřelky mimo led, stejně jako na něm,“ podíval Celebrini.

Fleury v NHL působí 21 let a už naznačil, že tahle sezona bude jeho poslední. Celebrini stojí na začátku. V lize má teprve tři starty, uvedl se skvěle. Hraje však za tým, který moc důvodů k oslavám zatím nemá, protože příliš nevyhrává. Vítej v realitě. Ale chápe, co hokej vyžaduje, aby to změnil. Má na to. On je démant San Jose. Jeho budoucnost.