Postrach z Winnipegu prožívá rekordní vzlet. Klíčem muž, co překonal Pavelce

Každého drtí. Jets prožívají rekordní vzlet. Jediný zápas prohráli 28. října s Torontem. „I já zůstávám tak trochu v úžasu,“ přiznal kouč Scott Arniel . „Je to historické, hráči dosáhli fantastického počinu, zároveň bychom to rádi ještě o něco prodloužili. Každopádně jsem na ně ohromně pyšný,“ dodal.

Connor Hellebuyck vylepšil klubový rekord. V předchozích dvou utkáních proti Utahu a Coloradu uhájil nulu a měl blízko ke třetí. Neprůstřelnost držel dohromady 191:47 minuty, než ho 82 sekund před koncem utkání s Dallasem překonal Roope Hintz. Dvojnásobný držitel Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy překonal Ondřeje Pavelce, jenž v sezoně 2014/15 neinkasoval 187:05 minuty.

„Je úchvatné, že takové výkony předvádí večer co večer. Občas to už bereme skoro jako samozřejmost. Fanoušci jsou u vytržení, my to však bereme jinak, protože tyhle zákroky od něj vidíme na každém tréninku. On je zkrátka špička,“ řekl trenér Arniel.

Dallaskému protějšku Oettingerovi se naopak utkání moc nepovedlo, z patnácti střel inkasoval čtyřikrát. Tým z Texasu prožívá slabší období. Prohrál potřetí z posledních čtyř startů. Z toho ovšem dvakrát v rámci Global Series ve Finsku proti šampionům Florida Panthers.

„Excelentní brankář, skvělá týmová hra. Šlapou jim čtyři útočné formace i všech šest beků. A jakmile se vám podaří tuhle hradbu prolomit, jejich gólman předvede skvělý zákrok. Ale jen v něm to nebylo. Byli lepší v mnoha ohledech,“ shrnul kouč poražených Peter DeBoer.

Kouč: Každý zápas okamžitě házíme za hlavu

Winnipeg vyhrál po startu sezony osmkrát za sebou, teď už podruhé natáhl šňůru vítězství na šest zápasů. To dosud zvládli během úvodních patnácti utkání jen minulý ročník Colorado Avalanche. Základem je brankář Hellebuyck. S jedenácti výhrami a úspěšností 93,5 % ovládl ligové statistiky. Z týmových jedniček měl nejlepší průměr 1,83 gólu na zápas.

Existuje však víc faktorů, proč se tým z kanadské Manitoby stal postrachem. Útok, který po většinu minulé sezony působil poměrně zaraženě, je teď téměř k nezastavení. Už jedenáct hráčů zaznamenalo dvojciferný počet bodů, včetně Kylea Connora a kapitána Marka Scheifeleho, kteří se s 19 body dělí o vedení v týmu. Connor a Nikolaj Ehlers jsou s devíti trefami nejlepšími střelci mužstva, obránce Josh Morrissey posbíral už 14 asistencí.

Nečiní se ale jen vyhlášené firmy. Úspěšnou šňůru živí mnozí další. Včetně vítězných gólů v nájezdech nasypali Jets 67 branek, což je nejlepší výkon od sezony 2006/07, kdy mělo Buffalo za stejnou dobu o zásah víc. Jets si vedli velmi dobře už v předchozím ročníku, kdy skončili druzí v Západní konferenci. Jenže v prvním kole play off proti Coloradu se jim vypnula defenziva i gólman a vypadli v pěti zápasech.

Arniel dělal dvě sezony pobočníka Ricku Bownessovi a tým vede poprvé jako hlavní kouč. Zatím může být spokojený. Zároveň z ničeho nedělá velkou vědu. „Každý zápas okamžitě házíme za hlavu a hned se soustředíme na dalšího soupeře. V tohle směru odvádí tým fantastickou práci,“ připomněl.

„Podobné vítězné šňůry jsou ta nejzábavnější možná věc. Ale pořád jdeme zápas po zápasu. A jsme připravení rozjet to i příště,“ přidal se útočník Alex Iafallo. Soupeři si zatím nevědí rady.

