Těžký život Jiříčka, opět na začátku. Přijde trejd? Může jít za McDavidem

Změna ovzduší by mu prospěla. Columbus Blue Jackets poslali ve středu Davida Jiříčka na farmu v Clevelandu. Český obránce, jehož si klub vybral v roce 2022 jako šestku draftu, v této sezoně nastoupil v NHL pouze do šesti utkání. Jinak byl zdravý náhradník. Za tři sezony se dočkal dohromady 53 startů a nezdá se, že lze očekávat výraznější pokrok. „V nejbližších dnech chci jeho situaci vyřešit,“ naznačil generální manažer Don Waddell. V médiích a mezi fanoušky se mluví o trejdu. Nejčastěji vyskakují Edmonton a Montreal.

Český talent se dostal do úzkých. V Columbusu strádá. Když ho poslali do AHL v minulé sezoně, přijímal přesun s nevolí. „Jsem hráč pro NHL. Můj názor je, že bych teď měl být tam,“ povídal 20letý Jiříček. Moc si tím nepomohl. V lize nakonec sehrál 43 zápasů, posbíral 10 bodů (1+9). Zbytek ročníku strávil o patro níž a zářil. Před sezonou se v Blue Jackets změnil režim. Přišel nový GM Waddell a nový trenér Dean Evason. Jiříček se nikam neposunul. Spíš se vrátil na začátek.

V šesti zápasech si připsal Jiříček jednu asistenci a na ledě strávil v průměru jen malinko přes 11 minut. Do toho přišel jako nechráněný volný hráč další zadák Dante Fabbro, který dosud působil v Nashvillu a stejně jako Jiříček je pravák. Zařadili ho do první obrany k Zachu Werenskimu, má icetime kolem dvaceti minut.

„Musíme se zamyslet, co je pro něj nejlepší. Hrát osm až deset minut není ideální. Je mu dvacet let a pořád dělá chyby jako hráči v tomto věku,“ připomněl manažer Waddell, než Jiříčka poprvé v sezoně poslal do Clevelandu. Blue Jackets prožili na začátku sezony vzestupy a pády. Minulý týden porazili Pittsburgh a Boston, v prodloužení vyhráli nad Tampou, padli jen v Montrealu. Nicméně potácejí se na spodku Metropolitní divize.

Zvěsti o výměně Davida Jiříčka v poslední době sílí. I když se zatím v NHL pořádně neprosadil, jiné týmy by mohly projevit zájem. Má potenciál stát se elitním bekem nejlepší ligy světa. Je velký, silný, dokáže tvrdě vystřelit, umí podpořit útok a zapojit se do něj, vytvářet šance. Tohle všechno předvedl, pokud k tomu dostal příležitost. V defenzivě je na tom taky slušně, potřebuje však zapracovat na hře ve vlastním pásmu. Na farmě se mu dařilo, AHL je však soutěž určená hlavně k rozvoji perspektivních hráčů. NHL leží přece jen jinde. Jiříček zároveň dovede nabídnout mnohem víc.

Blue Jackets možná nejsou schopni odblokovat jeho schopnosti. V důsledku toho by ho mohli vyměnit a vylepšit vlastní tým. Existuje několik variant. Mluví se o Montrealu, ale hlavně o Edmontonu. Přestože Oilers mají v McDavidovi s Draisaitlem dvě nejdynamičtější ofenzivní turba, zatím si vedli kolísavě. To přiživuje fámy o trejdu, přičemž nejnovější šuškanda naznačuje možný příchod Jiříčka.

Na druhou stranu jede Edmonton v režimu „vítězství tady a teď“. Naposledy postoupili do finále play off, míří na Stanley Cup. Každopádně Jiříček by mohl posílit pravou stranu obrany Oilers a přes svůj mladý věk zajistit větší stabilitu zadních řad, kterou zoufale potřebují, a jakou jiní beci nejsou schopni zaručit.

Získat Jiříčka by pro Oilers znamenalo významný krok, který ovšem přináší rizika. Museli by nejspíš obětovat některého z jiných nadějných hráčů, draftovaných v prvním kole, což je vysoká cena. Navíc není zaručeno, že Jiříček naplno rozkvete a využije svůj hvězdný potenciál. Ale dostal by důvěru, jaká mu v Columbusu chybí. A v Edmontonu zjevně cítí tlak na to, aby zpevnili obranu, což jim pomůže dostat se v play off co nejdál. Jiříček může být tahem, který se jim vyplatí.