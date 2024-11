NHL INSIDER: Rychlovský statečně bojuje na farmě Detroitu. Jak to dává?

V novém dílu pořadu NHL INSIDER Jakub Rychlovský otevřeně rozebírá své šance na NHL, obrovskou tlačenici na jedno místo nahoře, popisuje extrémně náročné cestování v AHL, kde nejkratší trasa k soupeři je jako cesta z Liberce do Olomouce… Dozvíte se i detaily, například kolik vydá na bydlení v Grand Rapids, jak to má s autem, kam chodí na jídlo, co si vaří. A samozřejmě dostanete i odpověď na otázku, zda už mu z Liberce nevolali kvůli případnému návratu do týmu Tygrů.