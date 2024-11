Jágr radí Nečasovi: Až přijde horší období, hraj jako chameleon Mario

Co také dělí ofenzivní hokejové superstars od zbytku světa? Dokážou bodovat i v zápasech, kdy nezáří. A jedno, z jakého důvodu. Jaromír Jágr doporučuje Martinu Nečasovi, aby si vzal příklad z Maria Lemieuxe. O co přesně jde?

Každý útočník to moc dobře zná. Jakmile se vezete na vlně, spadne vám do branky kdejaká brambora, střílíte góly zadkem, odrazem od bruslí. Body se na vás lepí, ani nevíte jak. Jenže dříve či později ve stejné sezoně přistane hluché, nuzné období. Můžete se snažit sebevíc, přidáte si na tréninku, u videa strávíte bezpočet hodin a… Je to k ničemu.

Je velmi pravděpodobné, že i Martin Nečas se ve stávajícím průlomovém ročníku vydá na přímý boj s horší fazonou. Tady je pak každá rada drahá.

Jaromír Jágr prostřednictvím Sportu nabízí inspiraci v podobě legendárního SuperMaria. Chlapíka, kterému kdyby drželo zdraví, mluví se o něm jako o nejlepším hokejistovi všech dob. Česká ikona měla to štěstí, že se s ním potkala zkraje 90. let v Pittsburghu. Lepší školu si nemohla vysnít. „Abyste vyhrával bodování, musíte mít samozřejmě talent, ale taky být chytrý. Co to znamená? Získat schopnost přizpůsobit hru v návaznosti na to, jak se vám momentálně daří nebo nedaří. V tomhle byl génius Mario Lemieux. Věděl jsem, že když bude hrát to svoje, nikdo ho nemůže porazit. Taky jsem ho v životě neporazil, neměl jsem šanci,“ zahajuje Jágr úvodem do děje.

Wayne Gretzky i Lemieux měli dar, že věděli několik sekund dopředu, co přesně se bude na ledě dít. Anebo si v hlavě narýsovali akci, kterou pak díky skvostným dovednostem překreslili i na led. „Když se Mariovi dařilo, hrál si hokej sám a nikoho k sobě nepotřeboval. Ale pokud nebyl ve své kůži, pochopil, že je nesmysl snažit se přervat to silou, to by ze zápasu odešel bez jediného bodu.“

Jak na to tedy šel, aby mu kanadské body dál přitékaly a on čněl v individuální tabulce nad ostatními?