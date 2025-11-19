Časný budíček, policejní eskorta. Absurdní, na čtvrtfinále půjdou Češi z postele
PŘÍMO Z BOLONI | Jediné čtvrtfinále startuje při daviscupovém Final 8 v Boloni již dopoledne. Ano, jde o to čtvrteční české proti Španělům. Na tenisové poměry nezvykle časný začátek již od 10 hodin ráno komplikuje hráčům přípravu a především fanouškům jeho sledování. „Lidi vůbec nemůžou chápat, proč se to děje! A v půl jedné už taky může být hotovo,“ podivoval se český kapitán Tomáš Berdych, proč vrchol reprezentační tenisové sezony proběhne v tak absurdní čas.
Italští pořadatelé museli vtěsnat čtyři čtvrtfinále do tří dnů. Na čtvrtek nasadili od časných hodin Čechy proti Španělsku, od 17.00 má začít střet Argentinců s Němci. Vítězové se střetnou v sobotním semifinále.
Aby se do něj prodrali Jiří Lehečka a spol., budou muset nařídit budíček možná už tak na šestou ráno, neboť první směna má vyrážet z hotelu již v sedm. „Začínat v deset je doopravdy brzo, to není obvyklé,“ kýve hlavou česká jednička Lehečka. „Hodně drsná hodina,“ přitakává Berdych.
Na grandslamech startuje program nejdříve od jedenácti, na turnajích ATP i později. Nachystat se na zápas od snídaně přes rozcvičku po rozehrávku zabere hodiny. „Ranní ptáče je málokdo. Ale na challengerech a futurech se začíná v deset, je to něco, na co se dá v pohodě připravit, i když pro tenistu není úplně optimální začínat tak brzy,“ soudí Tomáš Macháč.
Ulice města jsou rozkopané
V čtyřsettisícové Boloni přibývá i ryze praktická komplikace. Týmy bydlí v luxusním hotelu Carlton v centru nedaleko známého náměstí Piazza Maggiore. Ulice města jsou však rozkopané na řadě míst, což komplikuje dopravu. Český výběr se po celý týden snažil trénovat v dopoledních hodinách zápasu a měl s přesunem problém.
„Zažili jsme trénink od devíti, kdy jsme jeli z hotelu místo dvaceti minut hodinu. Skoro jsme ho nestihli. Kdybych tohle věděl, v životě nekývnu na to, abychom bydleli v centru,“ postěžoval si kapitán Berdych.
Na den zápasu je pro týmy domluvená policejní eskorta do haly na boloňském výstavišti, kde se hraje. „Což nevím, jak pomůže. Když vidím, jak je město rozkopané, netuším, kam se ta auta vypaří,“ zůstává nedůvěřivý Berdych, jenž plánuje nic nepodcenit a ač je známý tím, že si rád přispí, tentokrát budou vstávat on i jeho parta ještě za tmy.
Co se jeví jako nekomfortní čas začátku, může být pro Česko nakonec i výhodou, myslí si Macháč. „Protože když jsou Španělé zvyklí večeřet v devět nebo v deset, asi ranní ptáčata úplně nebudou,“ smál se.